Francofolies de Spa : un show solaire et dansant pour Clara Luciani

Autant dire qu’un lien fort s’est créé entre l’artiste et son public belge. Une ferveur que l’on retrouve aussi à chacun de ses passages chez nous. Ce samedi, c’était la 3efois que Clara Luciani se produisait aux Francofolies de Spa. "Je suis heureuse d’être de nouveau ici. Il y a aussi quelque chose d’hyper fort, symboliquement de me retrouver sur la grande scène" , confie-t-elle.

Mais elle n’a pas à rougir. Clara Luciani avait tout à fait sa place sur la scène Pierre Raspsat. Pour sa tournée des festivals, celle-ci avait concocté, avec sa bande de musiciens et ses choristes, un show qui sent bon l’été. "On a veillé à proposer la version la plus dansante et la plus solaire possible" , ajoute la chanteuse. Et la mission est accomplie.

Dès son entrée, Clara Luciani a attaqué avec le puissant titre Cœur , avant d’enchaîner avec Amour toujours et Nue , tube issu de la réédition de son premier album Sainte-Victoire . Mélangeant habilement les morceaux discos et plus mélancoliques, l’artiste, dotée d’une sacrée énergie communicative, a embarqué le public dans son monde romantique et vintage. Elle a également créé la surprise en reprenant I feel love de Donna Summer. "Chanter cette chanson, dans un contexte de retour à la vie, dans un festival, est quelque chose d’hyper fort. C’est une ode à l’amour dont on a bien besoin" , estime-t-elle.

Un ressenti qui s’est confirmé avec l’hymne Respire encore , gardé pour le final et accompagné d’une pluie de confettis.