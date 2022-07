Quand Vianney achète des frites pour son staff après son concert aux Francos de Spa

Tel un citoyen lambda, il s’est rendu à la friterie la plus proche de la scène Pierre Rapsat, chez François sur l’avenue Reine Astrid. « Au départ on ne savait pas que c’était lui , détaille François Livet. Et ma maman lui a dit qu’il ressemblait fort à Vianney. Sur ce, il a répondu “oui, c’est moi!” En fait, il venait chercher des frites pour lui et tout son staff après le concert, vers minuit. En tout, il a pris une quinzaine de paquets. Après, ma maman lui a demandé une photo souvenir, il était vraiment très sympa. Il a aussi posé pour d’autres personnes et signé des autographes avant de partir pour déguster ses frites. »