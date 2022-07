Francofolies : prestation 5 étoiles pour Vitaa et Slimane

À peine montés sur la scène Pierre Rapsat, un peu après 19h30, Vitaa et Slimane, tout de blanc vêtus (comme leurs musiciens), ont été chaleureusement acclamés par le public. Ils ont tout de suite enchaîné avec leur titre phare Je te le donne . De quoi donner le ton pour la suite du concert.

Complices, tant entre eux qu’avec les spectateurs, les artistes ont interprétés plusieurs de leurs morceaux avant de s’octroyer un petit medley de leurs chansons solos ( Viens on s’aime ou encore La recette pour Slimane, Un peu de rêve et Confessions nocturnes pour Vitaa).

Anciens coachs dans l’émission The Voice (Belgium et Kids), ils en ont aussi profité pour inviter deux de leurs petites protégées, Sola et Camille Schneyder, originaire de Theux, pour reprendre Baladé . Un moment qu’elles ne sont pas près d’oublier. Les festivaliers non plus.