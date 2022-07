Francofolies de Spa : le rappeur MC Solaar maestro d’un soir

Tête d’affiche de la scène Pierre Rapsat en cette journée de fête nationale, jeudi, MCSolaar a choisi une version haut de gamme pour son concert spadois. Avec son new big band project, le rappeur français a proposé des morceaux revisités et réarrangés, entre jazz et musique symphonique. En costume-casquette, il a mixé chansons anciennes ( Caroline, Victime de la mode, Qui sème le vent récolte le tempo, Inch’allah …) et récentes, dont les textes restent toujours aussi puissants.