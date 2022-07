Francofolies: un retour à Spa triomphal pour Vianney

Ceux qui fréquentent les Francofolies chaque année ont sans doute en tête la première prestation de Vianney, sur la toute petite scène du Parc de Sept Heures, seul avec sa guitare. Lui aussi n’a pas oublié ce moment. "Je me souviens super bien de mon 1erconcert ici à Spa , lance-t-il. Il y avait même Christophe Willem après moi (sourires). En fait, je me souviens même de toutes mes dates belges, parce qu’il n’y en a pas tant que ça. On a un musicien belge dans notre groupe – et on en parlait hier – qu’il y ait 100 personnes ou 10000 – on passe toujours des moments incroyables. Les gens écoutent, même s’ils ne connaissent pas."

Désormais, c’est entouré de sept musiciens qu’il se produit en concert. "J’adore jouer avec mon équipe", avoue-t-il. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir décidé de faire une pause une fois sa tournée terminée pour profiter de sa famille et de son fils. "J’ai vraiment prévu de ne pas faire de concerts, au moins pendant deux ans" .

Les spectateurs ont donc d’autant plus savouré ce passage de Vianney à Spa. Compacte, la foule n’a pas boudé son plaisir, que ce soit pour battre la mesure ou reprendre en chœur les refrains. De Funambule à Pas là , en passant par une reprise inattendue de La Groupie du pianiste , de Michel Berger, le chanteur a définitivement conquis le cœur des Francofous.