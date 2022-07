Francofolies de Spa: Brasero a rendu un bel hommage à Pierre Rapsat

Devant un impressionnant parterre de spectateurs, parmi lesquels se trouvaient également Marie-Ange, l’épouse de Pierre Rapsat, Olivier Fivet, le chanteur, et son groupe ont repris les plus belles chansons de celui-ci, accompagnés du Brass-band de Xhoffraix. Sur l’écran géant, des images et vidéos d’archive ont défilé tout au long de la prestation, ravivant le souvenir de Pierrot.

Où es-tu Julian, Blue note dans l’univers, Elle m’appelle, Jardin secret, Passager de la nuit …Autant de morceaux qui ont marqué la chanson française. Et la mémoire des festivaliers, nombreux à reprendre en chœur les paroles.

L’un des moments forts a également été la présence, sur scène, de Thomas Rapsat (alias Tar One) qui a interprété le titre Pile ou face, avant de déclamer un texte dédié à son papa, Salut l’artiste, l’homme, le père . On ne peut plus fort.