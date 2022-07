Système anti-camions: «on avance!» pour les centres de Theux et Pepinster notamment

Mercredi, la Chambre des Représentants a approuvé une modification de la réglementation sur l’utilisation des caméras appelées ANPR (Automatic Number Plate Recognition). "Il sera désormais permis d’utiliser celles-ci pour contrôler le respect du panneau C23 interdisant l’accès aux conducteurs de camions. Ce dispositif est notamment attendu dans les centres-villes de Pepinster et Theux" , relate la députée fédérale écolo Julie Chanson. "C’est une excellente nouvelle pour les riverains des centres-villes. Le transit des camions leur empoisonne vraiment la vie. Je me réjouis de ce pas supplémentaire vers une tranquillité retrouvée." La mise en œuvre du dispositif de verbalisation pourra entrer en application dans les prochaines semaines, dès la transposition par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet d’un arrêté royal "précisant qu’il y a infraction quand la masse maximale autorisée par catégorie de véhicule dépasse la masse indiquée sur le panneau C23". Cet arrêté a déjà fait l’objet d’une validation des Régions concertées et du Conseil d’État, ce qui laisse augurer une application rapide sur le terrain. "Ce travail simultané du parlement et du ministre était le moyen le plus rapide de rendre opérationnel ce dispositif tant attendu dans notre région" , conclut Julie Chanson.