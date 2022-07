Sécheresse: ce qui est interdit pour éviter les incendies

En raison de la sécheresse persistante due aux températures élevées et aux faibles précipitations, la ville d’Eupen et les communes de Raeren, La Calamine et Lontzen ont pris des mesures de prévention pour éviter les incendies. "Ainsi, il est interdit de porter du feu (par exemple des torches) ou de l’allumer à l’extérieur, ainsi que dans les zones forestières" , indique la zone de police. "Les feux de camp et les barbecues sont également interdits". Exception faite aux barbecues "dans les ménages privés ou tout endroit situé à au moins 100 mètres de la lisière de la forêt". Les conditions suivantes s’appliquent: le feu doit être réalisé dans un appareil prévu à cet effet, les mesures de précaution élémentaires (utiliser le couvercle du gril – ne pas utiliser d’accélérateurs de feu inflammables tels que l’alcool, diluant, essence,… pour l’allumage – enlever toute végétation sèche à proximité immédiate du feu – ne pas stocker substances inflammables à proximité –…) doivent être prises. Enfin, une personne responsable doit s’assurer que le feu reste sous observation constante jusqu’à ce que les braises aient refroidi et qu’il y ait suffisamment d’eau à proximité immédiate pour éteindre un incendie.