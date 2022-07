Francofolies 2022 : 90 concerts en 4 jours

Après deux ans d’arrêt forcé à cause du Covid, les Francofolies de Spa signent leur grand retour dès ce mercredi. Durant 4 jours , quelque 90 concerts se tiendront dans le Parc de Sept Heures. Ce programme alléchant nécessitera la présence de 1131 artistes et musiciens et de 80 techniciens . Pour un total de 10000 minutes de musique . Voilà qui devrait combler les festivaliers… Cette année, ceux-ci devraient être environ 150000 , de 8 nationalités différentes, à fouler les différentes allées du site.