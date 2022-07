Les Francos, un événement toujours important pour les commerçants?

Après deux ans d’absence, liée à la crise sanitaire, le retour de cet événement majeur, qui débutera ce mercredi 20 juillet, réjouit globalement les cafetiers et restaurateurs spadois. Certains ont prévu plus de personnel, d’autres de bouleverser leurs horaires pour l’occasion afin de servir au mieux les spectateurs affamés après avoir dansé sur les tubes de Calogero, de Vita et Slimane ou encore de Clara Luciani.

Des établissements, comme le Franc’Off, place du Monument, ont également décidé d’organiser de petits concerts tous les jours à destination des clients. "On espère que les gens seront au rendez-vous" , confie Catherine Cecius, la gérante de la brasserie.

Car l’une des craintes qui persiste, depuis la modification du site en 2018, (toutes les scènes sont désormais rassemblées dans le Parc de Sept Heures, y compris la scène Pierre Rapsat), c’est que le public boude ce qui se trouve en dehors du périmètre du festival. "Tout est prévu à l’intérieur pour que les festivaliers y restent" , estime Christophe Vertcour, du salon de dégustation Gourmandise&vous, rue de l’Hôtel de Ville.

Découvrez ci-dessous le ressenti de quelques commerçants par rapport à la semaine festive qui s’annonce.