On sent qu’il y a une attente très forte du public et toute aussi forte de la part des artistes. Puis, je dois bien avouer, qu’au niveau des équipes, on est aussi très dans l’émotionnel. Ça a été un séisme d’apprendre qu’on ne pourrait pas faire les Francofolies. Un autre que de se rendre compte que, la 2eannée, ce ne serait pas possible non plus… On a fini par rebondir avec les Belgofolies et on a à nouveau risqué une annulation suite aux inondations avant de choisir de quand même les maintenir pour aider les sinistrés. Ce fut une période très troublée. À un moment donné, on désespérait un peu. C’était compliqué de rester mobilisé, de garder des projets, dans une période aussi incertaine. On est quand même parvenu à rester dans cette dynamique. Même si des habitudes de travail ont été un peu altérées. C’est une année qui est plus dure en matière d’organisation qu’une année normale. Mais, à quelques heures du départ, on est plutôt satisfait de l’affiche, des montages et de la mobilisation de chacun.

Cet arrêt forcé a-t-il confirmé l’importance d’un tel rendez-vous d’été, que ce soit pour les artistes ou le public?

D’une façon générale, cet arrêt et ces confinements ont confirmé l’importance de la culture. On s’est rendu compte à quel point les artistes amenaient quelque chose et soutenaient une société en grosse difficulté. Il fallait que l’on respire, que l’on retrouve ces émotions partagées. Beaucoup ont été secoués et ont compris que c’était primordial. Je sens que de ce point de vue là, il y a une attention plus grande.

On le sait, la crise sanitaire a fortement impacté les finances du secteur culturel. L’élaboration des Francofolies, cette année, a-t-elle été compliquée par cette réalité?

Bien sûr, on va être honnête. Il y a eu des aides qui ont été obtenues par les festivals et qui étaient nécessaires. On est encore là aujourd’hui et on ne peut que remercier les pouvoirs publics de ce soutien. Néanmoins, l’incertitude liée à la reprise et à ce contexte est réelle. On s’interroge aussi sur les habitudes du public. On voit que 100% du public ne retrouve pas le chemin des spectacles. Il faudra du temps pour certains. Ces personnes-là, il faudra les convaincre que cela reste important et sécure. Il y a aussi le fait, et c’est un désir légitime, de vouloir refaire des choses. Donc il y a énormément d’offre au même moment, avec pléthores de festivals, de concerts, de fêtes… Les personnes ne savent pas se démultiplier.

Faudra-t-il plus qu’une année pour retrouver un peu de sérénité?

J’en suis convaincu. Les premiers retours que j’ai, d’autres festivals, sont souvent dans cette dynamique-là. Cela n’a pas été simple pour grand monde. Il y a le côté «qu’est-ce que ça fait du bien de se retrouver» mais parfois, il manque aussi d’un petit peu de monde.

Calogero, Clara Luciani, Grand Corps Malade, Feu! Chatterton, Vitaa et Slimane… Cette édition 2022 s’annonce prometteuse. Quels sont les concerts que vous ne manquerez pas?

Choisir l’un ou l’autre est très difficile. Faire une affiche, c’est avoir des coups de cœur. Tout me plaît. Surtout avec une année comme celle-ci où on a programmé toute une série de concerts qu’on se réjouissait de faire depuis 2 ans. On retrouve aussi beaucoup d’artistes belges qu’on tenait à reprogrammer.

Les Francofolies, c’est un festival très éclectique, de vraies découvertes. L’affiche brasse des styles très larges (variété, urbain, rock), ce qui a pour conséquence qu’une bonne partie du public est un public de découvreurs. Je trouve cela passionnant. Beaucoup de festivaliers adhèrent à ça, prennent l’abonnement 4 jours pour faire des découvertes. On reste aussi très attentif aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Puis, il y a aussi le côté extrêmement familial et inclusif du festival. Des publics très différents se croisent, tant en matière de style musical que de génération. On accueille aussi de nombreuses personnes porteuses de handicap. Et on est par exemple un des rares festivals à proposer des prix préférentiels aux plus 70 ans. Cette dynamique a été lancée il y a plusieurs années – on était pionnier à l’époque – et a été amplifiée par le public. Les festivaliers y ont adhéré. Il y a énormément d’échanges entre eux. Ils sont dans ce désir d’être dans un festival où ils se sentent à leur place. Aux Francos, tous les publics se sentent bien.

Ce côté familial et convivial se perd souvent quand l’événement grandit. Quelle est votre recette?

D’abord, c’est d’être convaincu que c’est essentiel à la dynamique du festival. On travaille sur la déco, la sécurité, l’accueil en général. Je vais beaucoup à la rencontre du public et je fais remonter leurs remarques aux équipes. Une fois que c’est mis en place et que le public adhère, il aide encore à améliorer les choses. Cela va au-delà de nos espérances.

Les Francos, c’est aussi une ambiance festive dans le centre de Spa. Selon certains commerçants, le nouveau site, plus fermé, a changé la donne. D’autres ont l’impression que le festival ne pense plus trop à eux. Que leur répondez-vous?

Que c’est un sentiment qui n’est pas exact. On ne pense pas moins à eux. Si c’était le cas, on ferait ce que font beaucoup de festivals: on irait à l’extérieur, on investirait une prairie… Nous, notre désir est de rester au cœur de Spa et de travailler au maximum avec les commerçants. Je suis aussi conscient que faire un festival en ville a des conséquences sur les riverains, même si on essaye de les minimiser. Des travaux font aussi qu’on ne peut pas utiliser les espaces comme on le voudrait. Ce n’est parfois simplement pas possible. Mais les retombées directes et indirectes sont bien là. Je suis à l’écoute de ces remarques et j’essaye de trouver des solutions. C’est compliqué de faire l’unanimité, de plaire à tout le monde, même si c’est notre but.