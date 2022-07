Inondations en Wallonie: le nettoyage de la Vesdre est terminé (vidéo)

En plus de ses opérations de nettoyage déjà prévues à travers le monde, l'ONG a mis en place des opérations d'aide dans 19 communes touchées le long de la Vesdre, de l'Ourthe, la Hoëgne et la Helle et a mobilisé 6.278 bénévoles pour nettoyer près de 200 tonnes de déchets (197.290 kilos) sur les berges et aux alentours.

"Au cours des opérations d'aide, nous avons nettoyé une multitude de choses, dont environ un tiers de plastique, mais aussi des meubles de jardin, des pneus de voiture, des réfrigérateurs et même des plaques d'immatriculation, ce qui reflète bien l'incroyable violence des inondations", selon M. Vercauteren. "Le traumatisme était clairement visible. Les victimes qui sont venues nous remercier les larmes aux yeux nous ont donné la force et l'énergie nécessaires pour continuer notre travail, semaine après semaine."

Grâce à une année d'opérations de nettoyage menées par River Cleanup, le Service public de Wallonie, la Défense, la Protection civile, le Contrat de Rivière Vesdre, les pompiers et d'autres organisations bénévoles, la grande majorité des berges et du lit pollué de la Vesdre ont été nettoyés. C'est pourquoi l'ONG a organisé l'événement 'River Solidarity Event', un an exactement après le premier nettoyage, avec une exposition de photos en plein air montrant les bénévoles en pleine action.