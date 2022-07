Inondations de juillet 2021 en Wallonie: «Je vis de la terre et je voudrais récupérer mon outil de travail en ordre»

Découvrez notre grand-angle

Sur les bords de la rivière, les engins de chantier s’affairent pour réaménager les berges. Dans les prairies de la ferme Voss, les grues et pelleteuses côtoient les limousines et les blondes d’Aquitaine depuis des semaines. C’est là, au milieu de son élevage de vaches allaitantes bio que Philippe Voss a fixé le rendez-vous pour évoquer ce terrible 14 juillet 2021. Lorsque la Vesdre a noyé 25 hectares de ses prairies qu’elle traverse habituellement paisiblement. Y charriant des tonnes de cailloux, des voitures, des citernes à mazout, des bobines métalliques de la câblerie d’Eupen, des arbres ou encore des palettes entières de la beurrerie Corman de Baelen.

" J’avais quitté les lieux vers 22 heures. Je ne m’attendais pas à découvrir un tel désastre quand je suis revenu le lendemain… ", évoque Philippe Voss en détourant un regard embué.

À l’époque, un énorme élan de solidarité citoyenne leur avait permis, à son frère et lui, de rester debout. Des dizaines de bras de bénévoles et des engins de chantiers de privés, mais aussi mandatés par la Province, avaient dégagé l’équivalent de 500 conteneurs de déchets divers.

Pourtant, un an plus tard, même si les vaches sont revenues dans ces prairies, tout n’est pas réglé, loin de là, déplore Philippe Voss. Sur un terre-plein en surplomb à une cinquantaine de mètres de la rivière, un énorme amas de pierres, de blocs de bétons et de terre voisine un bâtiment de la ferme. " J’ai demandé au SPW quand cela serait enlevé, mais on m’a répondu que ce qui est sur ma propriété m’appartient! Il y a 300 ou 400 bennes à évacuer… "

Pas à nous à payer les erreurs du barrage

On avait aussi promis à Philippe Voss qu’on apporterait de la terre arable pour réparer les zones où la Vesdre a pelé les prairies jusqu’aux pierres et graviers. Il attend toujours. " Je comprends qu’il a fallu aller plus vite pour les villes et les villages , dit-il. Mais on voudrait bien qu’on réhabilite nos prairies aussi. Moi, je ne vis pas des cailloux, je vis de la terre et je voudrais récupérer mon outil de travail en ordre. À certains endroits, il manque un demi-mètre de bonne terre. ça fait sans doute 300 bennes. Comme pour les clôtures arrachées, ce n’est pas couvert par le fonds des calamités. Il y en a pour des centaines de milliers d’euros, mais ce n’est pas à nous de payer pour les erreurs commises au barrage d’Eupen! "

Avec les berges mangées par l’eau, parfois sur plus de deux mètres et les zones de prairies devenues désert minéral, les pâtures ont été morcelées et réduites de plusieurs hectares, dit Philippe Voss. Qui a donc été forcé de se séparer d’une soixantaine de bêtes, faute d’espace suffisant pour les nourrir.

" J’ai aussi perdu 8 veaux , déplore-t-il. Leurs sabots sont plus tendres et ils se sont blessés dans les graviers et cailloux, puis on fait de l’infection… " En mars, un autre a été retrouvé noyé dans un trou que la SWDE a fait dans une prairie pour réparer une canalisation. Trois mois plus tard, même si on a placé des barrières de protection, le trou est toujours là et l’assurance n’a toujours pas remboursé…

Concernant les risques de noyade de ses bêtes, l’agriculteur s’inquiète d’ailleurs des travaux en cours dans la rivière. Le SPW envisage de creuser le lit jusqu’à un à deux mètres de profondeur, entre le pont à la sortie de Dolhain et celui en direction et situé en aval. Soit à peu près 500 mètres au travers des prairies de l’agriculteur. " Déjà, je ne comprends pas l’utilité de ces travaux, ça ne va pas empêcher l’eau de sortir , dit-il. Mais en plus, mes vaches n’auront plus le gué qui leur permet de passer d’une prairie à l’autre. "

Des prairies où, çà et là, on aperçoit encore des détritus divers que la rivière recrache régulièrement quand elle se gonfle un peu. Et puis aussi quelques zones noircies, sans herbes. Les traces de feu? " Non, ce sont les endroits où il y avait les paquets de beurre. Une partie de cette matière grasse a fondu et, depuis un an, plus rien ne repousse… "

La question de la pollution tracasse d’ailleurs Philippe Voss. Il aimerait obtenir les résultats des analyses que l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) a effectuées en janvier. " L’Afsca m’a donné le feu vert pour remettre mes bêtes et m’a dit que je n’avais aucune inquiétude à avoir. Mais ce que je veux c’est les résultats sur papier! "

Un an après la catastrophe, le fermier de Limbourg se pose donc encore beaucoup de questions concernant l’avenir de son outil de travail. " Je sais que des gens ont tout perdu et qu’on ne sait pas tout régler d’un seul coup. Mais ce serait bien qu’on pense un peu à nous et qu’on nous apporte des réponses… "