Un an après les inondations de juillet 2021, Theux se reconstruit: «Tout sera fini, au plus tard, fin 2023»

Rivière et berges

Un an plus tard, plus de "90% du nettoyage de la rivière et de la rénovation des murs ont été réalisés", indique le bourgmestre. C’est que ces derniers mois à Theux ont été rythmés par le bruit des grues, creusant la Hoëgne. Et celui-ci persistera encore un temps, puisque plusieurs travaux doivent encore être réalisés notamment du côté du pont de la Bouxherie, où les coulées et des murs de berge doivent être réparés; la canalisation démontée puis remontée. Le long du hall omnisports, des travaux hydrauliques suivront pour déterminer la nécessité d’élargir ou non l’entonnoir. En parallèle des travaux, des aménagements de convivialité seront alors installés le long de la rivière, annonce le bourgmestre. Du côté du Wayai, de Marteau, de Polleur et ailleurs, des travaux suivront. "Dans le nettoyage, qui n’avait plus été réalisé depuis 25 ans, on a gagné un peu de profondeur en descendant tout de 50 centimètres."

Du côté des voiries (sentiers pédestres et autres chemins forestiers), les dégâts sont aussi de taille. 10 millions d’euros seront nécessaires pour leur remise en état. "Dans notre malheur, on a eu un peu de chance puisqu’on avait déjà un chantier ouvert à Polleur, les trottoirs ont pu être réparés assez vite par l’entreprise." Celle prévue de base pour des travaux à Bronromme a pu concentrer rapidement ses forces sur le centre de Theux. "On a une soumission avec le SPW. Des travaux commenceront au mois d’août: on va refaire tous les trottoirs, une partie de la place du Vinave."

Il est temps, dit-il. Car depuis un an, il est difficile pour le propriétaire de l’ancien Delhaize de retrouver un locataire. Vierge de commerces au lendemain des inondations, la commune a pu observer ces derniers temps, la réouverture de nombreux magasins – certains sont toujours en travaux. "Tout l’Horeca a rouvert" , se réjouit le bourgmestre qui espère que les Theutois reprendront leurs habitudes. "Rue Hovémont, un magasin a rouvert mais la clientèle n’a pas suivi." Heureusement pour les citoyens, le Delhaize (qui devait justement déménager deux mois après les inondations) a pu accueillir les clients début novembre avenue Reine Astrid.

Theux, 20 juillet 2021. ©Caroline Beauvois

Theux, 20 juillet 2021. ©Caroline Beauvois

Infrastructures

Du côté des infrastructures communales, les employés pourront bientôt quitter leurs conteneurs. La commune a loué "l’ancien Atelier" , à côté de l’administration, pour y déplacer le service de la Population et éliminer les conteneurs devant l’église et l’administration. "L’accueil reviendra au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, classé, avant que les travaux ne soient finis." Un million a déjà été investi dans l’ensemble des bâtiments (hors piscine, dont la demande de permis a été introduite), 5 autres millions le seront encore.

Quant à la caserne des pompiers, opérationnelle quatre jours après les inondations, reste toujours à la sécuriser. "On a un andain (un mur de gravats) à l’arrière qui protège la caserne, mais il est hydrauliquement transparent. Ça ne réglerait même pas une crue décennale. Le SPW voulait le financer. On est en tractation avec Ethias car on estime qu’on est assurés pour ce mur. J’avais exigé qu’il soit fait pour la fin de l’année."

Important, aussi, pour les citoyens: les deux terrains de football seront normalement prêts pour septembre. Côté tennis, il est question de peinture. Les travaux au hall omnisports, eux, se terminent, dit-il.

200 citoyens en moins

Si la majorité des theutois ont pu regagner leur habitation, d’autres n’ont pas eu cette chance. Une maison a d’ailleurs dû être détruite à Forges Thiry, une autre à Polleur suivra. "On est passé de 12000 à 11800 habitants ", chiffre le bourgmestre (NDLR: ce qui pourrait d’ailleurs avoir une conséquence politique aux prochaines élections puisque le conseil passerait alors de 23 à 21 conseillers).

La commune a bénéficié de 3200000euros de la Région wallonne pour reloger ses sinistrés. Plusieurs bâtiments, du côté de Polleur ou de la Boverie, ont été rénovés ou sont en cours de l’être. "Un auteur de projet a été désigné pour rénover et créer des logements dans les espaces qu’il reste dans le bâtiment de la maison de la Laïcitéà la Boverie." Un autre bâtiment a aussi été acheté pour y placer des victimes des inondations. "On a aussi donné notre accord pour acheter un logement de fonction vide derrière la gendarmerie ."

Des travaux pour prévenir

Alors que les travaux sont toujours en cours pour réparer ce qui a été détruit, d’autres auront lieu pour tenter d’éviter un tel épisode à l’avenir. "On attend une étude hydraulique pour investiguer et acheter des terrains agricoles pour construire des zones tampons, afin de ne plus subir les inondations décennales. Mais on n’arrivera pas, avec n’importe quels travaux, à éviter une inondation comme on l’a eue" , commente le bourgmestre. D’autres terrains seront achetés pour éviter qu’on y construise de nouvelles habitations. "On va avoir droit à un tirage de 2700000 euros pour ce projet." Alors qu’un an est passé, la commune se relève fièrement, travaux après travaux. Mais ça prendra du temps. "Tout sera fini au plus tard fin de l’année prochaine. On aura alors retrouvé, je l’espère, une vie normale à Theux. Mais c’est déjà bien entamé: on campe mais on vit quand même" , conclut Pierre Lemarchand.