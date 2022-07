Un an après les inondations à Theux: «On essaye… d’émerger mais ça prendra du temps» (vidéo)

«Tout a été balayé»

Il y a un an, il est 8 heures quand la Hoëgne commence à sortir violemment de son lit. Très vite, la maison de Daniel et son épouse devient une île, engloutie par les flots. Après avoir mis à l’abri les voitures et tenté de monter le maximum à l’étage, ils décident de fuir leur maison et se réfugient chez des proches. "On était impuissant face à ce raz-de-marée. On ne voulait pas jouer aux héros" , se rappelle ce père de famille.

Heureusement, car l’eau montera rapidement jusqu’à deux mètres dans la maison. À leur retour, c’est la désolation. Leur rez-de-chaussée est détruit; le jardin n’est plus qu’un tas de boue. L’eau a creusé des cratères béants dans les sols, le garage et l’abri de jardin ont disparu. "Tout a été balayé en 24 heures." Les nombreux souvenirs de famille, noyés dans les flots.

" La première étape a été de nettoyer tout le jardin, combler les trous et l’intérieur évidemment. Et puis, on a attendu que ça sèche, avec des déshumidificateurs qui ont tourné jusqu’en janvier , explique ce professeur de Saint-Roch Theux. On a pu compter sur une solidarité incroyable: on a comptabilisé à peu près 80 personnes, sur deux jours, qui ne comptaient pas les heures. Ça, ça nous a aidés." Et puis, le contrecoup. "Une fois que le plus gros est passé: on se retrouve à deux. Il faut donc relever la tête, mais lentement."

Quitter leur maison? Hors de question, répond-il. Pendant des mois, le couple vit aux premier et second étages, jusqu’à ce que la cuisine soit réinstallée, en mars. Aujourd’hui, ils se sont réapproprié les lieux, le jardin a retrouvé un nouveau visage. "La troisième étape va être de repeindre le reste des murs: ils sont encore humides à 50 centimètres du sol. J’ai constaté une humidité ascensionnelle: le soir, l’humidité remonte par capillarité à travers les murs… Normalement, en juillet, on attaquera les peintures." Soit un an après. Cette année a été longue.

«Pas à l’abri d’une nouvelle catastrophe»

Si l’assurance privée de la maison a bien fonctionné, ils sont toujours dans l’attente du dossier du fonds des calamités. "On imagine qu’ils ont beaucoup de dossiers. On a appris à être patient." Et à réfléchir autrement aussi. "Pour le garage, on a fait installer une dalle en bloc, le chalet est vissé dans le sol. On n’est pas à l’abri d’une nouvelle catastrophe. C’est dans la tête. On se dit que si c’est arrivé une fois ça pourrait arriver une seconde fois mais on espère que non évidemment."

Mais "face au déchaînement de la nature, l’homme ne sait pas faire grand-chose" , commente-t-il, tout en soulignant l’importance aujourd’hui de tirer une leçon de ce terrible événement et de mieux assainir les cours d’eau à l’avenir.

D’ailleurs, il attend impatiemment que le mur de la rivière soit réparé et l’élargissement prévu réalisé. "Dès qu’il se met à pleuvoir un peu trop, on est plus inquiet. Ce sont des nuits perturbées, on va voir le niveau de la Hoëgne. On va devoir apprendre à vivre avec ces petites angoisses. Pour l’instant, je vis au jour le jour, sans trop me projeter dans l’avenir. Ça va revenir…Mais, pour l’instant, il faut réparer ce qui doit être réparé."

Alors que "le plus grave" est derrière le couple, Daniel et son épouse essayent de relativiser. "On n’a pas encore trop à se plaindre. Quand on va à Pepinster, c’est une catastrophe… Ici, on fait tout pour avancer et garder l’optimisme. Mais je crois que cette sérénité que nous avions, cette insouciance, on l’a un peu perdue. Il faudra laisser le temps faire son travail."