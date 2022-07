Un an après les inondations: «Je peux dire que je suis bien, mais je n’arrive pas à prendre le dessus»

De suite, elle pense à monter à l’étage de quoi boire et manger – "j’ai même pris une bouteille de cava, je ne sais pas pourquoi…" -, elle emporte avec elle quelques souvenirs. Elle a aussi le temps de sortir dans son jardin, équipée de ses bottes, pour sauver ses poules. "Je les porte, je veux me rediriger vers la maison, et ce n’était pas possible. Je n’arrivais plus à avancer. J’ai finalement pu atteindre la maison comme j’ai pu. J’ai gardé mes bottes, mon mari ses slashs et on s’est mis à l’abri à l’étage."

«On a envie de rentrer chez soi, même sans eau chaude et sans confort»

Après deux nuits passées isolés, Élisa et son époux découvrent l’horreur au rez-de-chaussée. "J’ai décidé de sortir et j’ai erré dans les rues , poursuit-elle. Il n’y avait personne, nulle part. J’ai vite compris l’ampleur de la situation. Je suis allée jusqu’à la grand-route et j’ai marché vers Trooz. Je cherchais des secours, quelqu’un. J’ai vu le docteur de la maison médicale arriver en face de moi, à vélo. On s’est pris dans les bras, c’était la première personne que je voyais."

Il y a un an, voilà la triste vue qu’a Élisa de sa fenêtre, à l’étage. ©D.R.

Vient alors le temps de la débrouille, du nettoyage. Élisa et sa famille vont vivre trois semaines à Tilff, dans la famille. "Les jours passent, et une des premières choses qu’on fait, c’est acheter une petite voiture pour faire des allers-retours. Puis, on a envie de rentrer chez soi, même sans eau chaude et sans confort. Un an après, ma maison, je l’habite et elle est vivable. Tout le monde n’a pas encore cette chance. Le bas n’est pas encore terminé mais on a de la patience. Le jardin, n’en parlons pas. Pour le reste, il y a encore des travaux de peinture, des finitions à prévoir. Il y a un mois, je n’avais pas encore de portes. Au final, je sais que je m’en sors bien. Les assurances et l’expert flamand qui est venu ont été très corrects. Il faut dire que j’avais préparé un bon dossier, j’ai moi-même travaillé pendant 42 ans dans les assurances."

En un an, ce qui lui a aussi permis de tenir, c’est le contact humain. "Pendant plus de trois mois, j’ai ouvert l’église, de 8 à 20 h, tous les jours. On était un point d’accueil. J’ai pu aider les autres, les écouter. J’ai rencontré des gens formidables."

Et aujourd’hui, comment se sent Élisa? La question reste difficile pour cette habitante. L’émotion est encore palpable et les larmes brouillent ses yeux quand on aborde le pan émotionnel. "Je peux dire que je suis bien, mais je n’arrive pas à prendre le dessus." Quand nous la rencontrons, il y a quelques jours, elle vient de rentrer d’un voyage en Espagne. "J’y ai vécu un énorme orage, je n’avais jamais vu ça en 67 ans, donc ça m’a fait réfléchir. Je me dis que le climat est en train de tourner fou. Le climat, c’est ce qui m’inquiète. Quand je repense à ce qui s’est passé l’an dernier, j’essaie d’être sereine mais je l’avoue, ce n’est pas tous les jours facile. Loin de là."

«Rien n’est fait à part l’électricité et le chauffage»

Le village de La Brouck, ça fait 30 ans qu’elle l’habite. Aujourd’hui, quand elle voit sa maison, Christiane Dussart est encore tremblante. Si elle a pu faire quelques aménagements à l’intérieur de son habitation pour vivre le plus correctement possible, elle doit aussi faire face à des murs à nu et d’autres soucis liés aux inondations.

©EdA R.G.

Il y a un an, quand elle voit monter l’eau et qu’elle se réfugie avec les siens à l’étage, elle ne se doute pas de l’ampleur de la catastrophe qui se joue. Quand on vient la chercher en barque le jeudi soir, elle comprend. "Pendant un mois et demi, on a dormi ailleurs mais on faisait des allers-retours à la maison pour tout vider et tout nettoyer , explique-t-elle. Un an après, les murs sont dénudés et rien n’est fait à part l’électricité et le chauffage. Je n’ai récupéré qu’une cuisinière fin avril. J’aménage des choses comme je peux, grâce à des dons aussi. Mais vivre dans une maison ainsi, c’est repenser chaque jour à ce qui s’est passé. J’ai tellement envie de retrouver mes murs, mon chez-moi comme avant. Bien sûr que j’ai envie de baisser les bras mais la famille aide à tenir debout. J’espère juste que d’ici décembre prochain, tout sera en ordre car ça me rend triste que ça traîne ainsi, notamment du côté des assurances."