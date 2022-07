Un an après les inondations, à Trooz: «Le truc le plus génial: la présence des clients»

Un an après les terribles inondations qui ont déferlé rue Grand’Rue, Didier Denis garde le sourire. Il est fier d’avoir pu ouvrir sa boulangerie flambant neuve dès la mi-janvier 2022. Un nouveau point de vente implanté dans une ancienne banque, à quelques mètres seulement de son commerce précédent. "J’ai acheté ici, à l’ancienne Belfius, un mois avant les inondations, se souvient Didier Denis. Rien n’était encore fait. J’avais envie de rester à Trooz, dans ma zone."

Mais les inondations vont le pousser à repenser ses projets. Dans son commerce d’avant, c’était la catastrophe. Didier Denis a juste eu le temps de dire à sa vendeuse de fermer boutique et de se sauver que l’eau avait déjà envahi les caves et recouvert le seuil. Après avoir fui les lieux à temps, le boulanger a constaté l’horreur le lendemain. "Il y avait une odeur épouvantable, un mélange de mazout et de farine. Comme il faisait chaud, la farine fermentait déjà. C’est de la matière vivante… C’était très choquant. Dans la boulangerie, c’était l’apocalypse. J’ai refermé la porte et je suis rentré chez moi pour me poser. Ce recul était nécessaire."

Car à quelques enjambées de là, dans ce qui devait devenir son nouveau commerce, le désastre est identique. "Au final, j’ai fermé six mois et je me suis concentré sur la nouvelle boulangerie, sur l’achat du nouveau matériel. Dans mon ancienne boutique, c’est le coiffeur Mike qui s’est installé et qui a ouvert très rapidement. Il a beaucoup bossé."

Depuis un an, le boulanger fait donc face, avec autant de passion pour son métier et autant de reconnaissance pour sa clientèle. "Depuis l’ouverture, en janvier, je ne vois que du positif. L’espace est plus vaste, moderne et lumineux, avec du très bon matériel. C’est top. Par contre, ce qui me décourage un peu plus, c’est de voir l’état général de la rue. Il n’y a pas de trottoir, pas de parking pour mes clients. J’aimerais voir que ça avance, que ça bouge. Mais ça ne m’enlèvera pas le truc le plus génial: la présence des clients."