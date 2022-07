«Au CPAS, pour traiter tous les dossiers liés aux inondations, on est passé de 8 à 24 travailleurs», dit le mayeur de Trooz

«Bien sûr que ça va avancer»

Depuis la catastrophe, de nombreux services communaux s’activent, sans relâche. Des aides médicales aux aides matérielles nécessaires pour assumer le quotidien, les soutiens se sont multipliés jusqu’en avril dernier. "Il y a encore tout le pan des aides financières, juridiques, psychologiques. On y répond encore aujourd’hui, un an après. Il y a des habitants qui sont encore demandeurs de ce type de soutien. Il y a des personnes qui ne sont pas assurées ou qui ont plus de difficultés à remplir certains documents. Nous sommes encore là pour les aider. Rien qu’au CPAS, pour traiter tous les dossiers liés aux inondations, on est passé de 8 à 24 travailleurs."

Et puis, sur le terrain, il y a l’ampleur des réparations à prévoir. "On est conscient qu’il y a des routes à refaire, des trottoirs, des filets d’eau… Bien sûr que ça va avancer." Et d’en profiter pour parler de la rue de la Vesdre, à La Brouck, où les habitants se sentent abandonnés. "Oui, là aussi, ça va bouger. On a voté le cahier des charges et le chantier sera lancé sous peu."

Des choses à gérer, le mayeur en a par-dessus la tête. Côté chiffres, pour les dégâts causés aux infrastructures communales, Fabien Beltran avance 30 millions€ de dégâts couverts par les assurances et 32 millions€ qui sont repris dans le dossier rempli pour le fonds des calamités, soit pour couvrir les biens non assurables.

Conscient du boulot qu’il faudra encore abattre, conscient aussi du ressenti de la population qui voudrait que les choses avancent plus vite, Fabien Beltran tient à repréciser que la Commune n’est pas responsable de la totalité des choses à reconstruire. "Je rappelle que la commune de Trooz est traversée par une nationale qui dépend du SPW (NDLR: le Service public de Wallonie). Le Ry de Mosbeux, rue Moirivay, rue Large, on n’a pas de prise dessus. Mais on sait qu’un million € a été prévu pour des travaux de voiries et de trottoirs dès septembre. Pour les dossiers qui dépendent de la Commune, on a agi. Les deux ponts qui nous appartiennent, la Fenderie et La Brouck, ils ont été très vite réparés. Si on parle du pont de Prayon, il dépend de la Région wallonne et là, il y en a jusqu’en mai 2023." Enfin, Trooz compte aussi investir dans le rachat de maisons sinistrées, dans des zones à risques, afin de prévoir de nouveaux projets à ces endroits sensibles.

Le commerce, le gros point positif

Malgré les nombreux chantiers qui doivent encore être réalisés sur le territoire communal, un élément ravit Fabien Beltran: la relance commerciale, rue Grand’Rue mais aussi du côté de Nessonvaux. "C’est clairement très positif. Je suis même surpris. Le commerce était un peu vieillissant à Trooz. Malgré tout ce qu’on voulait mettre en place, il n’y avait pas d’élan particulier, et là, quand je vois tout ce qui a déjà rouvert. Je pensais que certains arrêteraient, mais non. C’est une vraie dynamique qui se met en place. Quand on fera le topo final, je me demande si on n’aura même pas plus de commerces qu’avant."