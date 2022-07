Il y a un an, quand les flots s’emparent des rues de la Régence et Neuve, à savoir l’axe commercial principal qui traverse le centre de Pepinster, ils ravagent absolument tout sur leur passage. Quand d’eau se retire, le constat est sans appel: il ne reste rien de la vie commerciale pepine. Aucun commerce n’a survécu.

Grâce à de nombreuses aides financières, petit à petit, des travaux ont été réalisés aux surfaces commerciales et, un an plus tard, la relève du commerce est une des plus belles preuves du renouveau de la commune. V.Pharma , chez Chouchou (bar à sushi), le restaurant L’Asiatique , le magasin de seconde main Fringuez & vous , le salon de coiffure Nadir et Dominique , la boulangerie Grobet , la sandwicherie Côté Lunch ont déjà rouvert leurs portes.

Deux autres commerces viennent également de rouvrir: la fleuriste Clorofil et le salon de coiffure Chantal Création.

C’est ce jeudi 7 juillet que Chantal Syben a retrouvé son salon de coiffure, Chantal Création . Un soulagement pour celle qui a aussi vécu le sinistre de son habitation et de celles de son fils et son papa. "Tout mon matériel a été emporté dans un tourbillon quand la vitrine a explosé, explique Chantal Syben. J’habite quai Nicolaï donc j’ai aussi été touchée dans ma vie privée. J’ai habité sept mois chez des amis mais, aujourd’hui, je revis chez moi. On a des meubles depuis deux mois. On a fait énormément nous-mêmes, tout en fait à part les peintures. De juillet 2021 à juillet 2022, c’était une année de chantier. Mais je retiens beaucoup de solidarité, d’entraide, avec la famille, les commerçants et les bénévoles flamands."

©Romain RIXHON

Le vendredi 8 juillet, c’était au tour de sa voisine, la fleuriste Séverine Pittie de rouvrir Clorofil . "J’ai travaillé dans un conteneur du 1er septembre 2021 au 18 juin dernier, ce n’était pas l’idéal pour les fleurs mais ça m’a permis de continuer à travailler. En un an, on a travaillé énormément pour tout refaire, de A à Z. C’était un chantier énorme surtout qu’au fil des mois, on a découvert de plus en plus de mauvaises surprises qu’il a fallu refaire. Je suis très contente de reprendre dans mon magasin et l’état d’esprit est bon. C’est plutôt chez les clients qu’on entend que c’est difficile. Le moral des gens n’est pas au beau fixe. Personnellement, ce qui m’a sauvée, c’est l’amour des proches, de l’entourage."

Au rayon des bonnes nouvelles, il faut aussi noter le retour de la boulangerie Alexandre ce 14 juillet et la reprise imminente du café Le Déjà vu .