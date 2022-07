Ce n’est pas évident pour Pascaline Schmetz de revenir sur les tristes événements de juillet 2021. Si elle nous reçoit dans son salon rénové, elle garde en elle le traumatisme des inondations.

Un an après le drame, une bonne partie de son rez-de-chaussée est terminée. D’ici fin août, elle espère que sa nouvelle cuisine sera installée et elle mise sur l’an prochain pour venir à bout des travaux à réaliser dans sa cave. "Après les inondations, je n’ai vécu qu’une semaine chez ma fille, à Heusy, avant de revenir dans la maison mais je retournais chez elle pour souper et me doucher , explique-t-elle. Je voulais vraiment rester chez moi, même si la maison était ravagée. Un an plus tard, je me demande si c’est encore chez moi en fait. Je n’ai plus rien, plus de souvenirs, ce ne sont plus mes meubles. Tout a été cassé et on a dû tout racheter. Je n’ai plus rien du temps d’avant. Donc est-ce encore chez moi?"

Douze mois après les inondations, Pascaline Schmetz reconnaît que les temps sont difficiles, financièrement parlant surtout. "Les assurances ne donnent pas suffisamment. On a eu le strict minimum. Je suis seulement en train de refaire le jardin grâce à mon gendre. J’aurais aimé avoir déjà fini ça mais les finances ne suivent pas. Quand j’aurai payé pour la cuisine et l’électricité, je n’aurai déjà plus rien de l’assurance. Et tout le reste ? Alors, je fais petit à petit car le plus important est que le rez-de-chaussée soit en ordre. Je pensais être couverte pour tous les travaux mais non et la banque ne veut pas m’aider non plus. On a eu des aides de la Région wallonne mais ce ne sont pas des grosses sommes. On m’a dit d’aller au CPAS mais je ne rentrais pas dans les critères pour recevoir une aide. Donc c’est très difficile. J’aimerais qu’on aide tout le monde, que ce soit plus équitable. J’ai l’impression que les gens assurés sont laissés de côté par rapport à ceux qui ne le sont pas."

Et en un an, le moral n’est plus au beau fixe. "Je pense que je fais une semi-dépression mais je ne veux pas le montrer à mes proches. Il n’y a rien à faire. J’y pense tout le temps. Quand il pleut, je me demande si ça va recommencer. Je pense aussi beaucoup à mon fils qui a été sinistré à Nessonvaux et qui est resté coincé pendant 48 heures avec ma petite-fille de 5 mois et mon petit-fils de 9 ans. J’ai eu tellement peur. J’essaie de penser de façon positive mais tous les jours, je pleure et je n’ai envie de rien. Ce qui m’aide et me fait tenir, c’est la famille et la joie de vivre de mes petits-enfants. C’est tout ce qui compte."