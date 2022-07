Un an après les terribles inondations qui ont ravagé le Mousset, le quartier a encore du mal à se relever. La plupart des maisons sont toujours en travaux et le ras-le-bol est palpable auprès des habitants. Ils se sentent oubliés, abandonnés. Parmi ceux que nous croisons, il y a Lætitia Weeghmans. Au départ, elle hésite à témoigner. Elle a déjà partagé son histoire et, aujourd’hui, elle ne veut plus ressasser sa situation mais discuter lui fait du bien.

Quand elle achète sa maison, en mai 2021, elle s’impatiente de pouvoir y emménager après quelques travaux. Cette nouvelle maison, c’est le départ pour une nouvelle vie pour elle et sa famille. Bye bye la vie en appartement à Ensival… Malheureusement, le mois de juillet 2021 va entacher son beau projet. Quand la Vesdre se fait violence, elle ravage complètement la maison de Lætitia qui n’est qu’à quelques mètres des bords du cours d’eau. "Le Mousset, c’était un petit coin de paradis, bien fleuri, calme, serein, commente-t-elle. Tout le monde se connaît, se dit bonjour. On était impatient d’y vivre. Mais ça, c’était avant la catastrophe. On était sur place, à la maison, on faisait nos travaux et on a vu l’eau monter. On a essayé de se battre pendant plus de 4 heures pour l’empêcher de rentrer mais rien n’y faisait. On n’avait pas d’autre choix que de partir. On est rentré dans notre appartement à Ensival par 36 détours. On pensait que la situation allait se calmer mais la nuit, il y a eu un tel tsunami. On ne distinguait plus rien. C’était l’apocalypse."

Un an après le drame, Lætitia Weeghmans est fatiguée. Épuisée d’être en plein chantier; exténuée de tout faire pour s’en sortir. "On avance comme on peut, petit à petit, mais c’est toujours la galère. On pensait en avoir pour 6 mois de travaux pour tout refaire à la maison mais aujourd’hui, on est encore en plein dedans. On a découvert de l’humidité aux étages alors on a tout arraché. On espère de tout cœur que tout sera fini en septembre."

En attendant, Lætitia et sa famille vivent dans une caravane posée sur un terrain juste en face de la maison en chantier. Une balancelle, une petite piscine en plastique et des fleurs égayent les abords mais Lætitia Weeghmans n’en peut plus. "C’est l’overdose de la caravane. J’ai juste envie de rentrer dans ma maison, avec mes enfants. C’est usant de devoir faire face, on n’a pas vraiment d’aide de la Commune. On a le soutien de bénévoles, heureusement, mais à part ça… Je me sens au plus bas. Je suis en arrêt de travail car je n’arrive plus à tout gérer, entre les travaux et l’organisation de la vie en caravane. Au début, on se sent fort, on a l’énergie pour avancer mais aujourd’hui, on se sent seul. On essaie d’avoir une vie normale, on est courageux, mais certains soirs, j’en pleure. On réfléchit beaucoup sur le fait d’avoir acheté à côté de l’eau mais en même temps, on ne veut pas aller ailleurs."