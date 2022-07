La zone VHP dresse le bilan de la «reconstruction» post-inondations

Fortement mobilisée lors des inondations de juillets 2021, la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau en a également subi les dommages. Les postes de Limbourg, Pepinster et Theux ainsi que le centre administratif de la Zone et plusieurs véhicules ont été sinistrés. Un an plus tard, elle dresse le bilan de la "reconstruction" par voie de communiqué. La priorité a ainsi été donnée à la réhabilitation des postes de secours, rapidement opérationnels. Divers travaux doivent cependant encore être menés par l’intermédiaire des communes. À Theux, les abords de la caserne doivent être réhabilités quand le travail du SPW sur les berges sera fini. "En attendant, vu la fragilité des berges, une procédure de surveillance et d’évacuation d’urgence du poste a été mise en place." À Pepinster, les ambulanciers sont actuellement abrités dans un module sous toit car les aménagements intérieurs du poste ont dû être démontés. Des adaptations sont en cours de réflexion pour la caserne de Limbourg. Huit véhicules de la zone ont été également sinistrés, sans compter la dizaine d’autres qui a nécessité des réparations. Elle a ainsi pu compter sur la solidarité des autres zones de secours qui lui ont prêté des véhicules. Sept véhicules et deux autopompes feux de forêt ont été commandés pour plus d’1 million d’euros, mais sont en attente de livraison. La majorité du matériel endommagé dans les casernes a quant à lui pu être remplacé. Une "cellule d’expertise intempéries" a été également mise en place dans la foulée. "Elle est activée lorsque de fortes pluies sont annoncées, et regroupent des experts en météorologie, en hydrologie, des représentants du SPW, du centre régional de crise,.." Enfin, la zone de secours VHP conclut par une bonne nouvelle: l’engagement de 17 pompiers professionnels, 25 pompiers volontaires, 1 ambulancier professionnel, 1 logisticien, 1 agent de maintenance, 1 employé administratif et 3 dispatchers.