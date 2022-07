Inondations: «Un an plus tard, l’état général de la commune montre qu’on va vers un renouveau», dit le bourgmestre de Pepinster

D’abord, il faut qu’on accepte que ça prenne du temps de reconstruire Pepinster mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il y a au sein de la population un dynamisme hors du commun. Il suffit de regarder les commerces qui rouvrent, il suffit de voir le nombre de maisons qui ont pu retrouver des rez-de-chaussée et des caves à neuf. Un an plus tard, il suffit aussi de voir l’état général de la commune qui montre qu’on va vers un renouveau. C’est fleuri, la vie reprend. Toutes les affres qu’on a pu faire disparaître ont disparu. On est résolument tourné vers l’avenir.

Pouvez-vous lister ce qui a été fait cette année pour que la commune se relève?

Outre le fait d’avoir déblayé au plus vite tous les déchets – c’était un des leitmotivs pour effacer au mieux toutes les affres des inondations –, il y a eu les démolitions rendues obligatoires pour des raisons de sécurité et puis la remise en état des routes et trottoirs, des travaux de remise en état des berges, le curage de la Vesdre et, évidemment, tout ce qui est lié aux énergies puisqu’on a retrouvé le gaz partout avant l’hiver.

Vous parliez des démolitions. Il est vrai qu’un an après le drame, quand on parcourt la nationale, le cadre de vie, visuellement, a changé. Des maisons ont disparu, presque tout un quartier autour du pont Walrand. Comment réhabiliter cet espace dans le futur?

Un certain nombre de bâtiments ont été mis par terre et nous sommes toujours en discussion pour parfaire l’endroit puisqu’il reste quelques maisons au milieu des démolitions effectuées. Ça deviendra des zones inconstructibles qui permettront de se réapproprier les bords de Vesdre avec des espaces verts et aménagés, mais qui permettront aussi de protéger les habitations restantes et existantes. Il y a un travail de fond qui a été fait avec des bureaux d’études et nous y participons activement. Nous avons des contacts quasi hebdomadaires avec eux et leurs conclusions vont d’ailleurs tomber courant juillet pour l’un et d’ici l’automne pour le bureau qui étudie l’ensemble de la Vesdre, des Fagnes jusqu’à Liège. C’est un travail de fond qui donnera des recommandations importantes afin d’avoir des conséquences moins dramatiques en cas d’inondations.

Ce qui s’est passé l’an dernier, on ne peut pas faire comme si ça n’avait pas existé. On ne peut pas refaire tout comme avant?

Exactement. C’est évidemment ce que certains propriétaires souhaiteraient et, malheureusement, ce que des spéculateurs aimeraient dire. À savoir, on oublie, ça n’a jamais existé, on refait des logements comme avant. Mais c’est exclu. Il faut tenir compte des résultats des études et surtout penser en termes de responsabilité pour le futur. Si on accepte ce genre de choses, si on accepte de refaire tout comme avant, ce sera de notre responsabilité puisqu’on aura laissé faire. Nous devons prendre nos responsabilités, que ce soit au niveau du Gouvernement wallon mais aussi au niveau des Communes.

Pour ce volet pepin de notre dossier, nous avons fait escale au quartier du Mousset où il reste énormément de traces des inondations. Reconnaissez-vous que le quartier n’a pas encore évolué assez et qu’il y reste beaucoup de travail?

Par rapport à d’autres quartiers, celui du Mousset est un peu particulier. Les autres sont le long de nationales et donc on travaille en partenariat avec le SPW (NDLR: le Service public de Wallonie) . Le Mousset est un quartier qui est excentré par rapport aux grands axes et là, évidemment, c’est la Commune qui travaille mais nous sommes tenus par des cahiers des charges, par des procédures qui s’imposent à nous. Donc, ça prend du temps. C’est un quartier qui est difficile aussi car il est situé dans un point bas et il ne faut pas faire d’erreur. Il n’y a pas énormément de maisons mais la rue est en mauvais état, les accès ne sont pas idéaux. On le sait et ça fait partie de la réflexion de repenser les choses le plus intelligemment possible.

Parmi les bonnes nouvelles de cette année, il y a cette dynamique commerciale qui reprend dans la rue de la Régence et rue Neuve. Par rapport à l’état de cet axe qui était complètement mort il y a douze mois, c’est un point positif?

Effectivement, c’est très positif. Et c’était ma volonté. Nous avons eu des enveloppes octroyées par le Gouvernement wallon, et je voudrais le dire car c’est important: il nous a toujours suivis dans nos demandes et dans nos besoins. Elio Di Rupo est passé il y a quelques jours incognito pour connaître les besoins et sentir les manques qu’il y a encore. Il y a une réelle prise de conscience du désarroi d’un certain nombre de personnes.

Pour revenir aux commerces, nous avions reçu une dotation et j’avais demandé au ministre Collignon qu’on puisse s’en servir pour la relance du commerce. Nous avons octroyé jusqu’à 25000 € par commerce sinistré pour la reprise. C’était très important. D’abord, d’un point de vue psychologique. Quand on est dans une période de découragement, savoir que l’administration communale est derrière soi, qu’il existe une telle prime, ça aide. Ça a réamorcé la pompe du dynamisme. Nous avons aussi fait passer au dernier conseil communal une prime équivalente pour les nouveaux commerces qui s’installeraient dans des cellules vides, dans la zone sinistrée.

C’était crucial car on ne pouvait pas avoir une ville morte. C’est le commerce qui fait vivre un village sinon ça devient une cité-dortoir, une cité de transit, or Pepinster a le potentiel d’être une cité commerciale, avec des petits commerces locaux et de plus gros magasins. J’y crois fermement. Ça a été mon leitmotiv dès le départ. Si on veut sauver le tissu social du centre de Pepinster, il faut que des liens sociaux puissent se faire et les commerces sont essentiels pour retisser ces liens.