Anne de Sturler et Guy van Limbergen étaient dans leur maison, la Villa Sauvage, rue Francomont, à Lambermont, le long de la Vesdre, quand ils ont vu l’eau s’engouffrer dans leur maison qui fait aussi office de chambres d’hôtes et de salle d’exposition. "Ici, la Vesdre est assez étroite , dit Guy van Limbergen. Avec la force de l’eau, c’était comme un entonnoir qui déborde, avec une telle pression… Toutes les caves ont été inondées, comme le rez-de-chaussée. Il est un peu surélevé par rapport au parking. On a bien eu 3 mètres. C’était catastrophique, l’eau a commencé à rentrer par les murs, comme un robinet. Mais au départ, on ne pensait pas qu’on en arriverait là. Le mercredi soir, il y avait de l’eau dans la cave et la rue était devenue un petit ruisseau. On pensait être au maximum de la catastrophe. On a commencé à nettoyer, à ranger. On avait déjà mis des choses à l’abri en les remontant au rez-de-chaussée. On s’est dit "Quelle misère!". Mais ça, c’était avant de voir ce qui allait se passer la nuit du mercredi au jeudi. On a remis des choses à l’abri mais c’était une situation tellement improbable. J’avais de l’eau, de la boue, jusqu’au milieu de la poitrine."

Il y a un an, Anne de Sturler et Guy van Limbergen ont assisté à ce triste spectacle, depuis leur balcon. ©D.R.

«En mode robot»

Alors que le couple sauve ce qu’il peut, "beaucoup de choses d’autres artistes surtout" , il encaisse le coup. "On ne savait pas par où commencer , raconte Anne de Sturler. Heureusement, on a pu compter sur la présence d’amis, de voisins, de bénévoles qui venaient de partout. Quand on voit tout ce qu’il y a à faire, on se met surtout en mode robot. On est tellement sidéré par la situation. La notion de temps n’est plus là, celle de l’espace non plus."

Une première expo, à la cave, comme symbole

Mais les jours passent et le couple avance dans la relève de sa demeure, petit à petit. Avec une méthode de travail précise: d’abord remettre la cave ravagée sur pied. "C’est la base en architecture, non? Avoir des fondations solides pour que le reste tienne" , confie Anne de Sturler. Aspiration de l’eau, nettoyage à haute pression, raclage, décapage des murs, sablage des briques mises à nu… Le chantier de réhabilitation de cette grande cave composée de plusieurs pièces a pris des mois. Et alors que les travaux du rez-de-chaussée ont avancé doucement, le 11 juin dernier, le couple a pu rouvrir les portes de son antre à ses amis et autres amateurs d’art grâce à une première expo qui a pris place… dans la cave.

La cave a repris forme en un an. ©EdA LABEYE Philippe

"L’endroit n’est pas encore fini mais c’est le lieu qui témoigne le mieux de la catastrophe. On a organisé une exposition, oui, mais ça ne veut pas dire que la Villa Sauvage reprend ses activités. On ne sait clairement pas ce qu’on veut faire, dit Anne de Sturler. L’état d’esprit change beaucoup après avoir vécu un tel événement. Je ne veux plus faire de projets. On sait qu’on ne fera plus de chambres d’hôtes, c’est certain, mais pour le reste, c’est en réflexion. On a envie de retaper entièrement la maison mais peut-être que d’autres la feront vivre après nous. On ne sait pas. Quand on sait maintenant qu’une telle chose peut arriver… ça remet tout en cause. On a déployé tellement de forces qu’on ne pensait pas avoir en nous. On relativise énormément les choses et on pense différemment aujourd’hui. En prenant d’abord soin de la cave par exemple, on pense à ces fondations comme on pense la vie. Qu’est-ce qui est important au final? C’est être droit dans ses bottes, avoir un ancrage, prendre soin de soi et de son corps, savoir voir les forces et faiblesses de ce qui nous entoure."