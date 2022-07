"Le gros du chantier, c’est la régulation de la chaudière, explique le directeur Philippe Waucomont. On consomme de façon folle puisqu’on ne sait pas réguler la température. Soit la chaudière est ouverte, soit fermée. On y travaille et j’espère que tout sera fini cet automne."

©Romain RIXHON

"Nous avons aussi encore des locaux en sous-sol – un local de cours et le local détente des 5 -6 – qui doivent être refaits. Ce sera réalisé au cours de la prochaine année scolaire. Pour la rentrée de septembre, on va aussi faire des petits travaux de rafraîchissement, de peinture, de plafonnage. Quant aux vitres qui ont explosé et qui ont été retirées rue du Collège, à l’entrée du hall sportif, elles ne seront pas refaites pour le moment. On réfléchit à un projet plus global pour l’entrée du hall."

À l’athénée royal Thil Lorrain

"Après l’urgence du nettoyage, après avoir séché les caves et asséché tout ce qu’il fallait, on a pu reprendre l’année scolaire, en septembre 2021, mais sans chauffage, commente Dahlia Wolf, directrice. Il est revenu en octobre-novembre. Le hall omnisports qui a été impacté techniquement est de nouveau utilisable depuis les congés de Pâques. Par contre, là, le chauffage n’est pas encore revenu. On espère que ce sera le cas cet été. Cet été aussi, on va refaire quatre locaux où le plancher s’est affaissé. Donc, le 1er septembre, pour la rentrée 2022, on vivra une reprise normale d’un point de vue technique du moins."

©Géraldine M. Photography

Car ce que la directrice constate, c’est la détresse psychologique toujours bien présente chez certains élèves. "L’impact sur les élèves reste important. On a mis des choses en place au niveau de la prévention et d’un soutien psychologique. Nous avons une population déjà fragilisée, qui a elle-même été touchée par les inondations. Certains élèves ont vu tellement de choses détruites. Pour eux, ce ne sont pas que des murs qui se sont écroulés. Les plaies sont encore à vif" , conclut Dahlia Wolf.

À l’institut Don Bosco

Il y a un an, Sandrine Spronck, directrice, a vu tous les ateliers du 3e degré subir la catastrophe.

©EdA LABEYE Philippe

"Les ateliers de menuiserie, maçonnerie, soudure, électricité, mécanique… Tout a été ravagé. Au rez-de-chaussée, tous les bureaux, les communs, le réfectoire… C’était un désastre. Grâce à l’aide de beaucoup de bénévoles, nous avons pu reprendre l’année scolaire en septembre 2021 mais en aménageant les horaires en plaçant des stages directement. Au fil du temps, on a pu tout remettre en ordre. On vient de terminer le bloc administratif et on a bon espoir de refaire la cuisine pendant ces vacances d’été. Il restera aussi de la déco à penser pour les murs qui ont pris l’eau."

©EdA LABEYE Philippe

"Le plus difficile après cette année, c’est la fatigue. Beaucoup sont épuisés. Chacun va avoir grand besoin de cette période de repos pour recharger les batteries. Au quotidien, les inondations prennent toujours du temps, de l’énergie. Administrativement, il faut remplir des papiers, des dossiers.

Le point positif, c’est qu’avec les nouvelles machines, l’école est à la pointe."