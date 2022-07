Verviers: plus que jamais, depuis les inondations, les commerçants de la place du Martyr vont de l’avant

Il y a tout de même deux commerces qui ont rouvert leurs portes depuis les inondations de ce côté de la place. D’abord, Il Gusto Chicken . "Avant le drame, le patron préparait l’ouverture, tout était prêt pour ouvrir , explique une des serveuses de l’équipe. Il est parti en vacances et puis, tout a été inondé. On a tout refait mais regardez, il reste encore des traces, les murs gondolent carrément. Heureusement, le patron a tout remis en ordre assez vite et on a pu ouvrir au mois d’octobre."

Ensuite, il y a Sweet Momaki , paradis du sushi et des donuts, qui est de nouveau opérationnel depuis le samedi 25 juin dernier et dont nous vous présentions le concept dans notre édition du samedi 2 juillet.

En face, on se relève

Sur le trottoir d’en face, ils sont plusieurs commerces à avoir rouvert leurs portes. Pour le plus grand bonheur des commerçants bien évidemment, mais aussi pour le plaisir de la clientèle. Bien sûr, ces réouvertures se sont faites non sans mal, à coup d’efforts considérables, mais surtout avec positivisme et optimisme.

À côté des surfaces vides comme Généraltour – qui annonce sur sa vitrine que l’agence reste joignable "en attendant la remise en état des locaux" –, Styl&Coiff, ou encore Sweet Lollipop; d’autres ont fait le pari de reprendre leur activité dès que possible. Pour ces commerçants, pas question d’aller voir ailleurs. Ils aiment Verviers, veulent tourner la page des inondations et, surtout, ils attendent avec grande impatience les travaux de revitalisation urbaine de la place du Martyr prévus dans le cadre du chantier "Verviers, ville conviviale".

Petit tour des commerçants qui ont rouvert depuis les inondations:

Pizza Mia

"J’avais vu des photos sur Facebook lors des inondations où mes portes n’avaient pas résisté et étaient grandes ouvertes , raconte Nasim Rachid, gérant de la pizzeria Pizza Mia. J’imaginais la catastrophe que ça allait être mais c’était encore pire une fois sur place. Tout était dévasté mais je ne réalisais pas trop. C’est quand on a commencé à tout vider qu’on a vraiment réalisé. Au début, j’ai refermé les portes et je n’ai pas voulu rester dans mon commerce. C’était trop difficile."

©EdA R.G.

"Après ce moment de recul, on s’est lancé dans le nettoyage et tout est allé assez vite. On a abattu les murs, racheté du matériel et plus le temps passait, plus on avait hâte de reprendre. On a pu rouvrir la pizzeria le 21 mai, avec grand bonheur. On garde le moral mais ça fait bizarre de se dire qu’au même moment, il y a un an, il y avait beaucoup plus de vie sur la place et au centre-ville."

Le Spirit of 66

"J’avoue que j’ai été un peu épargné des flots grâce au volet, explique Francis Geron, patron de la salle de concerts Spirit of 66. On a refait le plancher et des lambris mais comme le Spirit est toujours fermé en juillet-août, ça n’a pas empiété sur l’agenda des spectacles. On n’a pas perdu un seul concert à cause des inondations."

©EdA R.G.

"En trois semaines, on a remis les choses en ordre. Par contre, c’est vraiment triste de voir la place comme elle est là. Il faudrait presque une demi-bombe atomique pour rebondir. Quel électrochoc faut-il pour relever la place?"

Le Chapuis

"J’ai rouvert le café début avril. J’ai tout repris à zéro, dit Salah Salem, patron du Chapuis. J’ai fermé 9 mois, psychologiquement, c’est difficile. Je suis cafetier depuis 1994, je n’allais pas laisser mon commerce tomber en ruines. Je me devais de continuer, malgré mes 69 ans. C’était mon défi. Tant que la santé me permet de tenir, je continue. Et la plus grande satisfaction, c’est de voir les clients qui reviennent, qui retrouvent leur point de chute. C’est l’humain qui compte. Je veux d’ailleurs rester optimiste et Verviers se relèvera grâce à l’énergie de sa diversité."

Pom Pom

"Début novembre, on a eu la chance de reprendre, explique Ioannis Karoulidis, de la librairie Pom Pom. On a travaillé 7 jours sur 7 pour tout remettre en état et pour finalement pouvoir rouvrir dans les premiers. Aujourd’hui, un an après les inondations, je continue de penser que les choses ne peuvent aller que de l’avant pour la place du Martyr."

Le Chicco

"On a pu reprendre nos activités au mois de février, se rappelle Olivier Lopez, patron du bar Le Chicco. On a dû tout sécher et rien que cette étape a duré jusqu’au mois de décembre. On a travaillé 80, 90 heures par semaine pour y arriver. Je dois admettre que les deux premières heures après les inondations, quand j’ai découvert le carnage alors qu’on venait de rénover le café, j’ai voulu tout arrêter. J’ai eu l’envie de baisser les bras mais l’amour du métier l’a emporté. Et je ne regrette rien, surtout que la clientèle a répondu présent directement."

À quelques mètres du Chicco, le Saint-Andrews , bar emblématique de la place du Martyr, est aussi en partie entre les mains d’Olivier Lopez puisqu’il est associé dans l’affaire. "Dans ce bâtiment, les choses étaient pires encore car le plancher avait bougé et la stabilité avait été mise en doute. On a réalisé des travaux spécifiques de stabilité, on a ajouté des poutrelles en acier dans la cave. Après un gros chantier, on a pu reprendre le 1er week-end de mai."

La Brasserie

"En plus de la catastrophe dans la brasserie, notre véranda a été totalement cassée. J’ai vu des voitures flotter au-dessus. On a dû tout refaire mais sans véranda, on ne peut plus en avoir, regrette Georges Flikas, patron de la Brasserie, avec son frère. Maintenant, on a une terrasse devant l’établissement. On aura moins de clients en hiver, mais plus en été."

©EdA LABEYE Philippe

"Quand j’y repense, c’était vraiment la catastrophe totale, jusqu’au plafond. On voulait se relever, repartir de l’avant. On a fait le choix du centre-ville, on le maintient, on continue, même si tout n’est pas toujours beau. On attend vraiment la rénovation de la place prévue par la Ville. Je veux rester optimiste et positif comme je l’ai tou jour s été. On a pu rouvrir la brasserie le 3 avril et je me suis demandé si les clients, les habitués allaient revenir. On avait déjà eu le Covid… Au final, ça se passe très bien."

Grano

"On a eu la grande chance de rouvrir la pizzeria trois semaines après les inondations, se réjouit encore Nameer Laghzaoui. Tout ça, c’est grâce aux différents corps de métier à qui j’ai directement demandé: "Remettez-moi sur pied et facturez-moi plus tard, quand j’aurai touché des assurances…" Et on m’a dit oui. Tous mes fournisseurs, mes collaborateurs m’ont aussi aidé. Il y a eu une solidarité énorme. Je n’avais même pas imaginé que ça irait si vite. L’ouverture, c’était mon objectif premier. J’ai d’ailleurs ouvert en premier lieu sur la place. Je me suis senti seul au début, mais retravailler était le plus important."

Mac Lin

"Après 4 mois de travaux réalisés par le propriétaire, on a pu reprendre du service mi-novembre, explique-t-on au traiteur asiatique. En tant que locataire, on a vu les choses peut-être différemment. On voulait reprendre dès que possible. On n’a jamais été découragé même si la situation était très impressionnante après les inondations."

Le Saint-Raph

"Tout était mort, on a tout refait, relate Raphaël Warnerus, patron du café Saint-Raph. J’ai huit établissements au total, je n’ai pas eu peur de reprendre, de me relancer après les inondations. Je suis très bien mis sur la place, je crois fort en ce lieu et je sais que la place se relèvera. Je veux rester optimiste."

©Romain RIXHON

Depuis notre passage sur la place du Martyr, les réseaux sociaux ont annoncé une autre bonne nouvelle, la reprise de Black & White Burger.