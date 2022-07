Un an après les inondations à Verviers: «J’entends la colère de certains habitants», dit Muriel Targnion

Après un an, c’est toujours le choc. Il y aura clairement un avant et un après inondations à plein de niveaux. Par rapport à d’autres collègues, j’ai une certitude, c’est l’envie de changer la manière de faire de la politique et de reconstruire la ville autrement, de la penser différemment.

Un an après, le positif, c’est de voir les gens rentrer chez eux, de voir des rues qui se réparent, de constater que les choses reprennent leur place. Je pense par exemple à la statue du marchand de Ploquettes. Ce sont des petits symboles qui font du bien même si on sait qu’on est encore loin du travail fini. Pour reconstruire la ville, il faut bien comprendre que ce sera très long.

Des habitants sont encore dans une grande détresse et se demandent ce que fait la Ville. Que leur répondre?

Je suis toujours d’accord d’échanger, de discuter, mais pas quand on me ferme la porte… Il faut garder en tête que toute l’administration communale est dans la surcharge de travail depuis les inondations. Les gens pensent que ce n’est pas vrai, qu’on ne fait pas avancer les choses mais c’est faux. Il y a moi, la bourgmestre, mais aussi 250 ouvriers et 250 employés qui travaillent. Et je rappelle aussi que de nombreuses choses ne dépendent pas de la Ville mais d’autres instances de qui j’attends aussi des réponses. Quand je dis à certaines personnes que je n’ai pas encore de réponses à leur apporter, c’est tout simplement parce que je ne les ai pas. On me demande par exemple s’il y aura des zones en balance où on n’a pas démoli mais où des expropriations devront peut-être avoir lieu, c’est sans certitude à l’heure actuelle, mais je ne sais pas dire quoi. J’entends la colère de certains habitants et je la comprends.

En un an, quelles ont été les avancées dans la relève de la ville?

Il y a d’abord une chose à préciser, c’est que jamais personne n’a été à la rue. Toutes les personnes qui ont pris contact avec nos services pour être logées l’ont été. On a toujours trouvé une solution, même si aujourd’hui il doit rester 2-3 familles nombreuses qui ne disposent pas encore d’un logement adapté à leur situation mais elles ont un toit.

Pour lister les choses qui ont été faites, il faut commencer par tout le travail de déblaiement et de nettoyage. On a aussi refait des voiries, des trottoirs, de façon sommaire, oui, car nous sommes en train de finaliser les marchés pour des solutions définitives. Certaines études sont par exemple en cours pour repenser certaines voiries assez larges de façon plus verte. Je pense à la rue du Collège, la rue des Raines… En vue du réchauffement climatique, nous aimerions inclure des arbres, des éléments de verdure mais on ne peut pas faire n’importe quoi. Ça doit faire l’objet d’une étude.

Il y a aussi tout le travail sur les onze ponts sinistrés. Depuis mai, on travaille déjà sur trois ponts en même temps. L’objectif est de terminer tous ces chantiers d’ici un an.

Nous avons aussi trouvé des solutions pour les écoles d’Ensival et de l’Est avec une excellente nouvelle de subsides pour celle d’Ensival.

Enfin, il y a la trémie qui a rouvert dans un sens de circulation et qui va résoudre de gros soucis de mobilité.

©Romain RIXHON - archives

D’autres études sont en cours?

Oui, notamment celle sur les quartiers durables qui doit apporter des réponses. Je pense au centre commercial. Selon l’étude, le projet City Mall ne poserait pas de problème côté Spintay, mais bien en face. Quand on voit comme ce côté a été inondé, cela pose de grosses questions. On doit voir City Mall pour reparler du projet car on parle ici aussi de la responsabilité du collège. S’il délivre un permis mais que de nouvelles inondations se produisent et qu’il y a un blessé ou pire, le collège sera tenu pour responsable d’avoir laissé construire là. C’est la même réflexion pour l’ex-HDB ou le Solvent. Ce sont de grands espaces que l’on pourrait repenser comme lieux de délestage en cas de montées des eaux. HDB protégerait Ensival et le Solvent, Prés-Javais. C’est une nouvelle façon de penser l’aménagement du territoire.

En parlant avec des citoyens, certains ont pourtant l’impression qu’il n’y a pas grand-chose qui bouge.

Je comprends ce sentiment. Si ma maison avait été inondée et qu’un an après je voyais encore des stigmates, je serais désemparée. Il faut comprendre que nous avons des contraintes légales et techniques mais que nous avons aussi la responsabilité de faire les choses différemment. Si on refait tout à l’identique, ça n’a aucun intérêt.

J’ai envie de dire aux citoyens qu’ils peuvent m’écrire poliment et que je leur apporterai une explication. Ils sont en colère, se sentent abandonnés, je comprends, mais je suis là aussi pour expliquer les choses car la Ville a organisé énormément de choses dont les gens ne sont peut-être pas conscients.