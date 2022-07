Christelle Pirson n’a pas sa langue dans sa poche. Présidente du comité de quartier de Prés-Javais, elle en connaît ses rues et recoins par cœur. Alors, voir son quartier dans un tel état d’abandon, ça la fait bondir! Depuis les inondations de la mi-juillet 2021, plus rien n’y est pareil. Quelques portions de voiries ont été refaites mais les stigmates sont encore bien là. "Un an après la catastrophe, en un mot, c’est le flou, peste la riveraine. Moi, j’attends que la bourgmestre fasse un speech pour dire que les choses bougent. On voudrait la voir à la télé, dans les journaux pour nous rassurer. Ne rien voir avancer, ne rien entendre, ça n’aide pas du tout. On aimerait encore comprendre ce qui s’est passé. On ne nous dit pas si c’était une erreur humaine, la météo, les barrages. Ne pas avoir de clés de compréhension, c’est très difficile. Pourquoi la nuit du 14 au 15 juillet 2021, la police est passée et ne nous a pas dit d’évacuer? Pourquoi n’a-t-on rien pu anticiper à Verviers? Vers 1h30 du matin, j’ai chopé mes deux chats et ma voisine et je suis allée jusqu’aux Plenesses, en hauteur, et j’ai appelé le 1722 (NDLR: le numéro d’urgence activé en cas d’intempéries). Un an après, qu’on me dise ce qui sera mis en place si un tel drame se reproduit."

« J’ai encore des traces de boue»

Un an après la catastrophe, Christelle Pirson se pose encore des questions sur le travail à abattre pour rendre à Prés-Javais un visage égayé.Elle se demande par exemple comment s’organise le nettoyage des rues. "Il y a encore de la boue dans les rigoles, vous trouvez ça normal?" , regrette-t-elle amèrement. Ce qu’elle veut, c’est un plan d’action pour que Prés-Javais reprenne vie le plus rapidement possible. "Ce dont j’ai besoin? Des ponts en bon état, des rues propres, des avaloirs qui font leur job… De mon côté, je fais des travaux, j’ai décapé les murs, replafonné, refait un escalier. Je nettoie et j’ai encore des traces de boue dans les rainures du plancher. Vous dire quand j’aurai fini? Je n’en sais absolument rien. Regardez mon jardin… C’est un champ de patates. Tout chez moi me plonge dans le désespoir total. J’ai encore des cloisons à arracher, je stocke du matériel comme je peux, j’angoisse quand il pleut."

«Je me suis renfermée»

Douze mois après le drame, Christelle Pirson se sent épuisée, dépassée. Elle est suivie psychologiquement car elle s’est aussi vite rendu compte qu’en aidant les autres, elle en oubliait tout ce qui restait à faire chez elle. "À un moment, j’en voulais à la terre entière. Je me suis renfermée, je ne voulais plus quitter le quartier. Je ne voulais pas voir des choses finies chez les autres alors que chez moi, ça ne bougeait pas. Quand j’ai commencé à ressortir, j’ai vu que quelques rues plus loin, les gens vivaient normalement alors que chez moi c’était le foutoir. Je me suis demandé pourquoi moi? Qu’est-ce que j’ai fait ?"

Reconnaissante des dons reçus, notamment en électroménager, elle sait qu’aujourd’hui, plusieurs mois après les inondations, elle n’attend plus rien de personne "car je n’ai jamais eu l’habitude de demander… On n’espère plus rien. On a attendu, on y a cru mais là on n’attend plus rien… Je me demande quand même comment m’en sortir alors que je suis propriétaire et assurée. Ça veut dire que je suis à l’abri ? Non. Je dois tout décider seule, tout est à mes frais, tout est de ma responsabilité. Et si je ne choisis pas le bon menuisier, le bon électricien, le bon chauffagiste…." Mais elle veut garder une dose d’optimisme et espère rénover sa cave cet été et en avoir terminé avec son chantier d’ici un an et demi. "Le vrai point positif, c’est que la catastrophe a rassemblé les habitants du quartier, ça a créé du lien entre nous. Ça nous a rapprochés."