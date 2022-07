Un an après les inondations: «On a espéré pendant un an, Dolhain c’était notre port d’attache»

Un an après les inondations, la rivière a retrouvé son calme. Elle est paisible mais nul n’oublie les ravages qu’elle a causés. Le long du quai, il y a de l’agitation dans une maison. Ismaël et Abdallah, mari et femme, s’activent et font des allers-retours à l’extérieur, les bras chargés de déchets datant des inondations de juillet 2021.

La Vesdre a retrouvé son calme sur le quai qui porte le nom de la rivière. ©EdA R.G.

Pour le couple, c’est le désespoir. Il vient d’apprendre, douze mois après le drame, qu’il ne pourrait pas retrouver son habitation. "Pourtant, on a vu des choses bouger, dit Ismaël Mouktar. On a mis des nouveaux châssis, des nouvelles portes aux maisons. On adorait vivre ici, avec les enfants. Ils jouaient dehors, on ne s’inquiétait pas. Maintenant, on va signer un bail pour un logement à Grand-Rechain. Ce n’est qu’un an après qu’on se rend compte qu’on est obligé de quitter notre maison. C’est dur à encaisser."

La famille, témoin de l’eau qui n’a cessé de monter plus haut encore que la moitié de ses escaliers, s’était mise à l’abri, à l’étage. "L’eau montait sans arrêt, on entendait des bruits sourds, des bruits de guerre . La Vesdre était en colère, on voyait des voitures emportées. C’était la catastrophe. La maison, c’était le chaos."

Un an plus tard, les sentiments sont partagés. "C’est la tristesse de devoir quitter les lieux et la colère aussi car on avait l’espoir de revenir ici. On y habite depuis 15 ans. On était bien. Donc voilà, un an après, on termine de vider notre maison. C’est dur d’avoir laissé passer autant de temps. On a espéré pendant un an et on a pleuré, les enfants surtout. Dolhain, c’était notre port d’attache."