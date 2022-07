Il y a un an, les inondations à Dolhain : «Naïvement, je n’avais pas imaginé que ça allait prendre autant de mois»

©EdA LABEYE Philippe

Valérie Dethier est en vacances, en famille, quand les pluies torrentielles s’abattent sur la région.À distance, elle se tient informée de l’évolution de la situation.Au fil des heures, elle le sait, le retour en Belgique se fera bien plus rapidement que prévu. À la mi-juillet 2021, elle vit un double drame: sa librairie est ravagée et son habitation privée, quai des Religieuses, aussi. "On a de suite compris qu’on avait perdu les deux, dit Valérie Dethier. On est remonté de vacances d’une traite, par un itinéraire modifié à cause de toutes les routes fermées.En arrivant, on a découvert une zone de guerre, des voitures dans les façades. C’était l’horreur mais comme on n’avait pas vu l’eau monter, on n’arrivait pas à réaliser ce qui avait causé tout ça."

Directement, Alain et Valérie découvrent le carnage dans leur librairie. La vitrine a explosé; à l’intérieur, tout est retourné. "On a tout jeté, tout nettoyé et tout refait. Le chantier a duré de septembre à début décembre. Le 4 décembre, on a pu rouvrir, en faisant le forcing, c’est certain, car on voulait rapidement reprendre.Quand on a ouvert, on était tellement soulagé et fier.Mais nous avions aussi des craintes. Au début, on était à - 40% de chiffre d’affaires.Il y avait moins de clientèle, moins de gens vivaient à Dolhain.Mais psychologiquement, on voulait retravailler."

Si la librairie Dethier a été totalement réaménagée en quelques mois, il n’en est pas encore de même dans la maison de Valérie et Alain. "On a vécu 3 mois chez notre fille avant de rentrer.Il n’y a rien à faire, même si les lieux étaient détruits, on voulait être dans nos murs, être chez nous. On a vécu au second étage, dans la chambre à coucher en étant invité à souper à gauche, à droite."

Au rez-de-chaussée de la maison, il a fallu tout refaire, de A à Z.Le plus gros du chantier est terminé depuis trois semaines seulement mais il reste du travail.Il faut encore refaire de la tapisserie, des finitions, les caves et les extérieurs. "J’espère que tout sera terminé pour début octobre. Très naïvement, je n’avais pas imaginé que ça allait prendre autant de mois et encore, on n’est pas à la traîne car on avait certains moyens pour faire avancer les travaux. On a eu beaucoup de chance.Et c’est aussi ce que je pense pour la commune en général.La bourgmestre et ses équipes ont fait un travail extraordinaire.On a reçu des aides, du soutien.Se sentir entouré, ça fait tellement de bien."