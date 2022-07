Douze mois après les inondations: «Propulser Limbourg dans un esprit positif», dit Valérie Dejardin

Là où se félicite la bourgmestre, c’est que tous les marchés publics ont été réalisés "et les auteurs de projet pour les bâtiments et les routes ont été désignés" . Avec un objectif central: repenser la commune dans une vision globale qualitative. "Nous réalisons plusieurs études afin de tout reconstruire le mieux possible pour disposer d’espaces publics et de bâtiments au top.Le but est systématiquement de faire mieux qu’avant. Nous répondons à des appels à projets de la Région wallonne pour propulser Limbourg dans un esprit positifet pour répondre aux enjeux du futur."

Des exemplespour la revitalisation de la commune sinistrée? Le Kursaal, dont l’étude de réhabilitation est terminée, sera repensé comme un vrai pôle culturel avec un bâtiment adapté à toutes les normes que ce soit au niveau énergétique que pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Un pôle sportif sera également imaginé pour la plaine de jeux Odon Pierard, à la Bêverie, et les terrains de foot tout proches. Idem au niveau du pôle administratif attendu d’ici 4 à 5 ans sur le site Hoeck, en plein cœur de Dolhain.

Ça, c’est fait

En un an, du côté des réalisations terminées, il y a la réfection du rez-de-chaussée de l’administration communale, avenue Victor David, et la rénovation de la salle du conseil communal qui a pu de nouveau accueillir les élus fin juin. Toujours dans cette rue, c’est la police qui a aussi pu réintégrer ses locaux.Depuis le lundi 4 juillet, à la Bêverie, la plaine de jeux accueille les bambins. Et que dire aussi de la réactivité qui a été mise en place pour rendre accessibles la crèche de la Bêverie et le hall omnisports. Nul ne peut non plus ignorer les travaux d’asphaltage déjà réalisés, notamment au carrefour de la place Léon d’Andrimont. "Au niveau des égouts, on a réalisé une endoscopie et le curage sera terminé à l’automne. La Vesdre a également été curée et la réfection des berges avance bien" , précise Valérie Dejardin.

«Inclure le citoyen»

Un an après le drame, la bourgmestre rappelle également sa priorité: "Le plus important, même un an après, c’est de montrer et prouver que le sinistré est le centre de nos préoccupations. Au-delà des travaux qu’on peut faire, au-delà des études qu’on réalise, on veut inclure le citoyen dans toutes nos démarches. Les citoyens sinistrés ou non doivent être au centre de notre projet de relève.

C’est pour ça qu’on est toujours très présent sur le terrain, à l’écoute, qu’on fait des réunions, qu’on va à la rencontre des gens car on sait que ça reste très difficile psychologiquement parlant."