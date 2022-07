Dison: rue de Renoupré, l’Espace 58 est sur la voie de la finalisation après les inondations

Alors que le Covid avait déjà empêché le site de trois salles de réception de tourner normalement, les inondations ont asséné un nouveau coup dur au moral de Maxime Bollette. "L’agenda était complet et on a dû annuler évidemment. Heureusement, les clients ont été très compréhensifs. On a tout fait pour proposer un retour des festivités au mois d’octobre 2021. Les salles n’étaient pas finies, c’était un peu de la location précaire mais on a géré. En tant que professionnel de l’événementiel, c’est vraiment pénible de devoir proposer ça. L’Espace 58, c’est un endroit nickel normalement mais on a travaillé avec des murs abîmés, qui rejetaient de l’humidité. Si deux salles étaient opérationnelles en octobre, ce n’est pas le cas de la troisième, la Bloussette. En avril dernier, on a carrément dû refaire une cloison pour cacher le mur car on n’arrive pas à le faire sécher. C’est vraiment lourd. Pour la fin août, on aimerait aussi finaliser l’aménagement du parking. Il est utilisable mais lui aussi doit être revu depuis les inondations."