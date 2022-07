Un an après les inondations, à Baelen, le centre canin revit peu à peu

Quand il repense à l’épisode tragique qui a ruiné les infrastructures de l’ASBL, le président ne peut être qu’ému. "La Vesdre a littéralement pris 80 mètres de terrain, deux bâtiments ont disparu, la citerne de gaz est partie dans les flots et les terrains ont été entièrement démolis. C’était à pleurer. Et je ne parle pas des clôtures et des obstacles qui ont été complètement sinistrés aussi. J’ai 60 ans, je suis président de l’ASBL depuis 2008 et je ne savais pas s’il fallait continuer ou pas. J’ai réuni le comité, les jeunes, et on m’a demandé de continuer."

Grâce à la solidarité qui s’est mise en place pour déblayer le terrain et aux aides matérielles et financières reçues, le président a été littéralement reboosté. "On a boulotté sans relâche. Et je dois dire que je me suis aussi félicité d’avoir choisi de bonnes assurances…"

Tout terminé début 2023?

Dans un troisième temps de travail, c’est la dernière portion d’infrastructure qu’il faudra remettre à neuf, à savoir le parking et l’accueil. "Ce sera notre carte de visite, on essaie donc de faire au mieux et encore plus joli qu’avant, poursuit Fred Meurisse. On espère que ce sera terminé d’ici début 2023."

En un an, l’ASBL Chiens heureux n’a donc pas chômé, même si le président reconnaît que ça n’a pas été tous les jours facile. Le poids du souvenir demeure au quotidien. "Chaque semaine, je regarde la Vesdre et je me dis qu’elle est magique, agréable, réconfortante mais je réalise aussi à chaque fois qu’elle peut être meurtrière. C’est une image qui reste en tête…"