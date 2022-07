Afin procéder aux travaux, la voirie a dû rester fermée à la circulation pendant un mois, à hauteur du numéro 46 de la rue Thiniheid.

Le travail ne manquait pas en juin dernier à Stembert. ©Pierre LEJEUNE

Une situation qui aura obligé les bus TEC (ligne 705) à emprunter un autre itinéraire. Pareil pour les riverains du quartier dit Sous-la-Hezée (rues Thiniheid, Saint-Nicolas, du Rwanda, des Leups, Sous-la-Hezée), lesquels ont dû s’armer de patience et changer leurs habitudes en contournant les travaux via la rue de Jalhay, ou par l’avenue Fernand Desonay et la rue de Surlemont.

La rue Thiniheid à nouveau accessible depuis ce 7 juillet 2022. (c) DLIZ

Autant dire que la fin de travaux et le retour à la normale s’apparentent à un véritable soulagement pour tout un quartier.

" Enfin! Au fond, ce n’était pas grand-chose, mais c’était finalement très ennuyant » confesse cette Stembertoise, qui avoue avoir tout de même apprécié le « calme retrouvé dans la rue en l’absence des habituels véhicules, le temps d’un mois » .

La ligne de bus 705 a, elle aussi, repris son itinéraire habituel depuis ce jeudi matin.

À noter que les anciens klinkers n’ont pour l’instant pas été remplacés. Goudron et béton font désormais l’affaire.

Ce panneau fait désormais partie du passé: la rue Thiniheid est rouverte. (c) DLIZ