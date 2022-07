Inquiétant en région liégeoise: 4 armes à feu non déclarées, dont un silencieux, lui font perdre son permis de chasse et ses autres armes détenues légalement

Cet homme devrait pourtant bien connaître la loi sur la détention d’armes à feu.Titulaire d’un permis de chasse, il en détient légalement. Sauf que lorsque la police de la zone de la Basse-Meuse débarque chez lui dans le cadre d’une visite domiciliaire,elle découvre quatre armes à feu non déclarées: deux carabines 22LR, un fusil calibre 16 et un silencieux prohibé. Un PV est initié dans le cadre de la détention illégale d’armes à feu et de la détention du silencieux prohibé. Les armes sont saisies et l’homme abandonne volontairement les armes.

Entendu peu après, il déclare qu’il a découvert ces armes dans la maison qu’il est occupé à rénover à Warsage et qu’il n’a pas pris le temps de régulariser la situation. Mais cette version n’a pas été communiquée le jour où la police est intervenue.

"Bien qu’il ait prétendu avoir découvert les armes dont question lors des travaux effectués dans sa maison, le fait qu’il n’ait pas fait mention de cette découverte fortuite directement et le fait qu’il n’ait pas voulu être entendu le jour des faits sont deux éléments qui nous laissent penser que" l’individu "a simplement choisi de demander et suivre des conseils bien avisés", indique la police locale, dans un courrier. "Cela ne change pas le fait qu’il était bel et bien en détention illégale alors que, en tant que chasseur, il ne pouvait ignorer la législation en vigueur."

Le parquet de Liège transmet donc au gouverneur son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu. Le 7 juillet 2020, le commissaire d’arrondissement décide du retrait des autorisations de détention d’armes à feu de l’individu et du droit de détenir des armes à feu. Un recours administratif contre cette décision est alors introduit. Une procédure de retrait de son permis de chasse est entamée.Là aussi, un recours administratif est introduit.Tous les recours ayant été rejetés, l’homme introduit donc une énième procédure, devant le Conseil d’État cette fois-ci.

Une déclaration tardive en raison de son agression?

Ce qu’on reproche au chasseur?La détention de trois armes à feu soumises à autorisation, la détention prohibée d’un silencieux et le stockage inadéquat de ces armes. Son argumentation consistait essentiellement à soutenir qu’au moment de la visite domiciliaire au cours de laquelle les armes ont été découvertes par les agents du Département de la Nature et des Forêts (DNF) le 22 octobre 2019, il était encore dans le délai de trois mois prévu pour les déclarer puisqu’elles auraient été trouvées fortuitement dans un faux-plafond dans le cadre de travaux réalisés le week-end des 28 et 29 septembre 2019. S’il n’a donné cette explication que dans un second temps lors de son audition du 6 novembre, c’est, selon son conseil, parce qu’il a subi une agression, le 20 octobre 2019, et qu’il était encore en état de choc lorsque la visite domiciliaire du 22 octobre a eu lieu.

"Si l’on peut laisser au requérant le bénéfice du doute sur cette version des faits, difficilement vérifiable mais qui est apparemment corroborée par son frère, il n’en demeure pas moins qu’il a préféré faire abandon volontaire des armes concernées et qu’il n’est pas établi qu’une déclaration a été faite dans un délai de trois mois à partir du 28 ou du 29 septembre afin d’obtenir la régularisation de leur détention", a indiqué le Conseil d’État. "La partie adverse (NDLR: le ministère de l’Intérieur) pouvait, dès lors, continuer à considérer la détention de ces armes comme irrégulière. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir détenu un silencieux, prohibé et non susceptible de régularisation ni de ne pas avoir respecté les conditions de stockage en ce qui concerne les armes concernées alors que les armes pour lesquelles il disposait d’une autorisation étaient entreposées dans une armoire fermée."

«Un manque de respect des obligations...»

La méconnaissance répétée de la législation sur les armes, avec la circonstance aggravante que le requérant a suivi une formation et passé des épreuves portant notamment sur la connaissance de cette législation pour l’obtention d’un permis de chasse, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur tout détenteur d’armes, soutient le Conseil d’État

"La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire des éléments précités que la détention d’armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportement inadéquat ou dangereux avec des armes."

Débouté dernièrement par le Conseil d’État, le propriétaire des armes devra débourser une indemnité de procédure de 700 euros à l’État belge.