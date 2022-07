Au club de pétanque de Goé, un an après les inondations, les membres ont tout refait eux-mêmes

Alors que Roger Claes admet ne pas vouloir laisser tomber le club, un noyau dur de sept membres se constitue. Chacun, à sa façon, avec ses compétences, va mettre la main à la pâte pour reconstituer sept terrains de pétanque et reconstruire la buvette. "Quand on a vu l’ampleur du travail, on s’est demandé par où commencer , poursuit le président. Il y avait quand même un trou béant de plus d’un mètre de haut à la place des terrains. On s’est posé, on a planifié et c’était parti. Au total, on a mis plus de cinq mois pour tout refaire. On a tout refait nous-mêmes. Petit à petit, les choses prenaient forme et on a recommencé à jouer dès qu’on a pu, sur des terrains de fortune. C’est la semaine passée que la Commune est venue mettre le gravier sur les terrains. Maintenant, ils sont en parfait état. Aujourd’hui, on est fin prêt pour accueillir les joueurs pour la saison d’été." Une véritable satisfaction, même un bonheur pour le président. "Je suis heureux d’avoir fait ce qu’on a fait. Et un an après, l’état d’esprit est vraiment bon."