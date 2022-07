À Goé, un an après les inondations: «L’approche de la date anniversaire, ça fait quelque chose»

Alors que l’eau envahit sa cave de la rue Vesdray, Lætitia Pesch décide de monter à l’étage tout ce qu’elle peut. Pédicure médicale, elle venait de finaliser les travaux de son cabinet et de s’installer comme indépendante à temps plein. "Dans le cabinet, j’ai mis une machine à l’abri et j’ai vidé les tiroirs du bas. Mais je n’ai pas pensé à le faire pour les tiroirs plus en hauteur. Je me suis dit que l’eau n’irait jamais si haut. J’ai pensé à 10 cm, pas plus…" Finalement, l’eau atteindra un mètre dans son intérieur.

Après avoir mis des choses à l’abri – "j’ai sauvé beaucoup, je le reconnais" –, elle part avec sa famille chez sa belle-sœur. "Quand on rentre chez soi après une telle catastrophe, il n’y a qu’une chose à faire, pleurer. Je pensais à mon cabinet, à tout ce qu’il y aurait à faire à la maison. Heureusement, j’ai eu la chance qu’une collègue de Welkenraedt m’accueille dans son cabinet pour continuer à travailler. S’activer, c’est ce qui permet d’avancer."

La Vesdre, rue Vesdray, a retrouvé son calme. ©EdA R.G.

Un an après le drame, devant chez Lætitia, dans un jardinet, il reste des boiseries et autres déchets et gravats sortis de la maison. Son ancien escalier, détrempé et abîmé par les flots, trône encore à côté de sa porte d’entrée. Mais à l’intérieur de sa maison, les travaux ont bien avancé. Elle a reçu sa cuisine, son salon, des meubles. Elle s’avoue d’ailleurs chanceuse par rapport à d’autres. "J’ai une voisine qui n’a toujours pas de cuisine ni d’évier et qui fait sa vaisselle dans une bassine, alors, oui, je me dis que même s’il reste des choses à faire, j’ai de la chance. Je ne mets pas de date de fin. Ce sera quand on aura le temps et quand les corps de métier seront disponibles. Mais il n’y a rien à faire, on y pense encore. Je pars en vacances en août et j’ai envie de tout monter à l’étage, de tout sécuriser, au cas où. Pourtant, je me dis que si des inondations on en aura encore, une telle catastrophe, ce n’est pas possible. C’est particulier comme ressenti car d’un côté, on repense à toute cette eau, et de l’autre, on veut garder le sourire, retirer le positif. Mais le contrecoup arrive maintenant: l’approche de la date anniversaire, ça fait quelque chose."