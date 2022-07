Un an après les inondations: «Maintenant, ça y est, on reconstruit», dit la bourgmestre d’Eupen

Les chantiers à réaliser seront nombreux mais les dossiers ont le mérite d’être lancés. Avec des lieux clés: le quartier de la Câblerie; la place à l’intersection de la Helle et de la Vesdre, sur Hillstrasse – dont il faudra prévoir une revitalisation totale – et Hütte avec, notamment, le travail conséquent sur les berges ou encore la réfection des terrains de tennis couverts.

"On sait qu’il y a beaucoup à faire et, un an après, chaque jour, il y a au moins 3 ou 4 personnes dans plusieurs services communaux qui travaillent sur des dossiers liés aux inondations. À chaque décision que l’on doit prendre, on réfléchit. On a plus de questions que de réponses pour le futur. Lors de chaque pluie, on pense. On se dit que, statistiquement, la catastrophe ne se reproduira sans doute pas, mais dans un coin de la tête, si, en fait, on y pense toujours. On discute avec des universitaires, avec les instances supérieures, on nous donne des pistes mais c’est à la commune de trancher, de décider. Va-t-on reconstruire là ou là? C’est la responsabilité de l’autorité communale. On ne me donne pas de note, pas de ligne directrice. C’est à moi de chercher des experts. Si je m’en tiens aux conclusions purement scientifiques, je ne peux plus construire dans la ville basse mais d’un point de vue économique ou social, je veux que cette partie de la ville se redynamise.Un an après, ça reste difficile de se projeter."