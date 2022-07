À Eupen, un an après les inondations: la relève de L’Atelier, à Hütte, là où la Helle est sortie de son lit

©EdA R.G.

Le site, baptisé L’Atelier, est situé tout au bout de Hütte, le long de l’eau. Il est donc le premier à avoir subi la folie de la Helle quand elle est sortie de son lit avec une violence inouïe. "Le cours d’eau faisait bien 60 mètres de large et 4 mètres de haut, se souvient le spécialiste de l’événementiel. Même quand l’eau s’est retirée ailleurs, elle a continué de couler ici. Le lit de la Helle n’était plus le même. On a dû le refaire. Sur le site, l’eau a emporté la maison du concierge, elle a englouti la terrasse, elle a éventré un bâtiment qui servait de salle de réception et qu’on est en train de rénover, et elle a saccagé l’autre salle des fêtes et le restaurant. Quand l’eau s’est entièrement retirée, après plusieurs jours, on a retrouvé l’équivalent de 15000 m3 de grosses pierres, c’est incroyable. Plus rien aujourd’hui n’est comme avant. Au total, les conséquences des inondations se chiffrent à 3,7 millions €."

Une reprise le 1er octobre au plus tard

Un an après le drame, l’extrémité de Hütte est métamorphosée: nouveau lit pour la Helle, travail considérable sur les berges en cours, et arbres disparus dessinent un nouveau visage au lieu. De même, sur le site de L’Atelier, c’est le branle-bas de combat. D’un côté, ce sont des ouvriers qui œuvrent pour refaire des plantations dignes de ce nom; d’un autre, ce sont des engins de chantier qui s’activent pour reconstruire un bâtiment meurtri. Le travail que Marc Nüchtern abat est titanesque mais pas question pour lui de laisser traîner les choses, il veut reprendre son activité le plus vite possible. "L’activité est à l’arrêt et ce n’est plus possible, commente-t-il. Pour honorer des contrats, j’ai loué pour un an un autre endroit, Les trois marronniers, à Gemmenich, mais mon but est de reprendre ici, au plus tard pour le 1er octobre. Et ce sera uniquement de la location de salles pour des événements, il n’y aura plus de restaurant. L’envie de m’y remettre est là. Beaucoup me disent que je garde le moral, que je garde la tête haute mais j’ai envie de dire que quand on a été au plus bas, on ne peut que remonter."

Et cette envie de se battre pour remettre ce lieu en état, elle est palpable. Marc Nüchtern garde le sourire et apprécie parler du renouveau de l’endroit. Aujourd’hui, tout y reprend doucement vie.