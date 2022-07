Un an après les inondations, la Câblerie d’Eupen espère tourner à 80% cet été

C’est surtout du côté de la rue de Malmedy que l’eau a fait des ravages. Un an après, le nettoyage en profondeur a effacé la majorité des traces du sinistre mais certains stigmates demeurent. "Pendant des mois, deux sociétés de nettoyage industriel ont œuvré sans relâche. Jusqu’à 80 personnes spécialisées ne faisaient que ça… Mais des traces existent encore, c’est ainsi.L’eau était tellement partout. On ne peut pas tout effacer comme ça.Il faudra du temps" , admet le secrétaire général de la Câblerie, Hermann Bernrath.

©EdA LABEYE Philippe

Dans les ruelles qui se dessinent autour des différents bâtiments de l’entreprise, il reste des locaux vides où l’humidité est encore bien présente, comme les traces du niveau de l’eau sur les murs. D’autres pièces, elles, sont en train d’être plafonnées, pour renaître. Ici, c’est une fenêtre qu’on répare; là, le regard se pose sur un nouveau mur en béton qui a été dressé pour remplacer celui qui a été dévoré par l’eau.

La reconstruction de la Câblerie est longue mais son secrétaire général ne baisse pas les bras. "À la mi-juillet, l’an dernier, sur les 35 hectares de l’entreprise, disons que 30 ont été recouverts par l’eau. La rivière traverse l’usine et quand elle est sortie de son lit, elle a littéralement recouvert tout sur son passage . Il y avait entre 40 cm et 2m30 d’eau. Quand on nous a demandé d’évacuer, le mercredi 14 juillet, vers 16 heures, il y avait 20 cm d’eau le long du parking… Jamais on n’aurait pu imaginer ce qui allait se passer."

Le constat dramatique final, Hermann Bernrath ne le verra de ses propres yeux que le lendemain, le jeudi 15 juillet 2021, vers 8h30. "Quand on arrive et qu’on voit l’eau, on se dit que c’est incroyable. On essaie d’avancer dans l’usine et c’est le désordre complet, tout est retourné. Il y a encore de l’eau mais aussi de la boue, tellement de boue. Plus rien n’est à sa place. La seule question à ce moment-là, c’est comment va-t-on faire? Comment va-t-on s’en sortir?"

Directement, la solidarité prend le dessus. L’entreprise emploie près de 850 travailleurs et tous ceux qui le peuvent viennent donner un coup de main. C’est la période des vacances mais peu importe, certains annulent leurs congés pour être présents. L’entreprise, elle, est à l’arrêt. La force majeure est déclarée. "À partir de là, il faut tout recommencer, poursuit Hermann Bernrath. Petit à petit, l’informatique se relance, on installe un bureau où on peut, on prend contact avec la clientèle pour expliquer la situation. On sait que ce qui se passe est dramatique." Un an plus tard, l’entreprise dénombre 58 millions€ de pertes comptables.

Il y a un an, l’eau a ravagé la Câblerie. ©D.R.

Les semaines passent et les activités reprennent petit à petit. Le département tubes est reparti en septembre 2021; celui de la haute fréquence, début novembre 2021; les mousses, en février 2022. "Actuellement, ce sont 60% des machines qui tournent , se félicite le secrétaire général. On espère atteindre les 80% cet été et les 100% pour la fin d’année. Ça, c’est vraiment ce qu’on voudrait mais on reste conscient qu’on n’y arrivera peut-être pas. L’emploi, lui, est quasiment de retour. Disons qu’on est à 90% de travailleurs qui sont de retour. On organise le chômage par rotation. "

Aujourd’hui, la Câblerie a repris des couleurs. ©EdA LABEYE Philippe

D’ailleurs, à l’intérieur de l’entreprise, la vie reprend doucement mais sûrement. On croise des travailleurs, heureux d’avoir retrouvé leur outil de travail; on entend le vrombissement des machines. C’est certain, on va vers un retour à la normale. Malgré la catastrophe, la Câblerie ne veut pas se laisser abattre. Son objectif est clair: elle veut reprendre sa place sur le marché. "Les clients sont toujours demandeurs de nos marchandises donc je suis optimiste pour l’avenir de la société." Et Hermann Bernrath de terminer: "Il y a quand même une chose importante… Je fais le tour de l’entreprise avec vous, et je me rends d’autant compte que les choses avancent. C’est le principal, aller de l’avant."