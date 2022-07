Il y a un an, les inondations en région verviétoise figeaient des images jamais vues auparavant

Rues sous eaux, habitants aux fenêtres ou sur les toits, objets flottants, opérations de sauvetage inédites, amas de crasses volumineux, trottoirs déchaussés… On se souvient tous d’au moins une image de ces inondations. L’Avenir a donc choisi les clichés les plus emblématiques de la catastrophe, pour chaque commune au fil de la Vesdre, ainsi que pour Theux et Spa, et les compare à la situation aujourd’hui, un an après. Comment tel endroit dévasté il y a un an est-il à ce jour?

Une sorte d’album du souvenir qui permet de ne pas oublier le drame qui a frappé la région, mais qui permet surtout de montrer que les choses avancent, à leur rythme, un an après.Mais est-il vraiment possible d’effacer toute trace du passage des eaux en furie?

Photos emblématiques: il y a un an, ces lieux sous les flots, et aujourd’hui?

Le pont rue de Malmedy, à Eupen, attend sa réfection

Le centre de Dolhain a bien changé en un an

Rue des Raines, à Verviers, les voitures empilées sur le rond-point ont marqué les esprits

À Verviers, la place du Martyr s’est elle-même transformée en cours d’eau dévastant tout sur son passage

Il y a un an, à Ensival, le sauvetage des habitants se faisait en bateau pneumatique; aujourd’hui, le village et ses commerces renaissent

À la mi-juillet 2021, le centre de Pepinster n’était qu’horreur… Aujourd’hui, c’est la relève

Rue du Stade, à La Brouck (Trooz), les eaux sont montées à une vitesse incroyable, recouvrant tout sur leur passage

Theux: le centre culturel et la bibliothèque ne pourront pas oublier de sitôt les ravages causés par la Hoëgne en furie