Un an après les inondations: «On constate qu’une partie de sa vie a été totalement détruite», dit Valérie Dejardin

Valérie Dejardin, il y a un an, à la mi-juillet 2021 lors des pluies torrentielles, vous étiez présidente de la Conférence des bourgmestres de l’arrondissement, soit l’ASBL Région de Verviers, mais aussi bourgmestre de Limbourg et surtout citoyenne. Quand vous avez compris l’ampleur de la catastrophe qui se jouait, quel a été votre premier ressenti?

L’ampleur de la catastrophe, on ne la découvre vraiment que le jeudi (NDLR: le 15 juillet) quand on constate l’état du centre de Dolhain et de Goé. Là, c’est un sentiment d’impuissance qui se fait sentir. Je me souviens errer dans les rues de Dolhain avec l’impression d’être dans un film. C’est aussi l’incompréhension, la colère et la tristesse. On se demande comment c’est possible. Mais, très vite, on n’a plus le temps de rester dans l’émotionnel, dans le sentiment. On se doit de passer à l’action pour essayer d’avancer, de nettoyer, de restaurer les choses. C’est pour ça que le contrecoup vient plus tard, quand on prend le temps de se poser cinq minutes. Face à une situation pareille, on a vraiment l’impression d’être dans un mauvais rêve.

Au fil du temps, vous pensiez que la situation serait si tragique, avec des conséquences dramatiques, des pertes humaines, des communes complètement défigurées?

Je pensais qu’on allait pouvoir restaurer les espaces publics assez vite mais ça, après 15 jours, j’ai compris que ça ne serait absolument pas possible. Pour moi, il va falloir 10 ans pour qu’il n’y ait plus de traces, de stigmates, au niveau matériel. Maintenant, psychologiquement, je pense que ça ne disparaîtra jamais, tant pour les familles qui ont perdu un proche que pour les autres. Psychologiquement, ça restera très compliqué. Le problème aussi en Belgique, c’est qu’il pleut souvent. À chaque fois qu’il pleut, il y a des images qui reviennent en tête.

Vous avez été personnellement touchée par les inondations. En tant que dirigeante de Limbourg, comment avez-vous fait la part des choses entre votre situation privée et l’enfer qui s’abattait sur le territoire communal?

J’ai eu la chance de pouvoir gérer le territoire communal et d’avoir un entourage, des amis, une famille qui se sont chargés de ma situation privée. Pour le moment, j’ai fait ce que je devais comme bourgmestre et, malheureusement, j’ai très peu géré mon privé. Maintenant, face à une telle catastrophe, on ne pense pas trop à son privé. On est dans l’aide aux personnes. Je trouve que c’est d’ailleurs plus compliqué aujourd’hui que sur le moment même car on constate vraiment qu’une partie de sa vie a été totalement détruite.

Quand on est responsable d’une commune, on ne peut pas se permettre de laisser place à des sentiments négatifs ou à sa vie privée. Je le savais et j’ai d’autant plus appris avec le Covid, puis les inondations, que ce n’est pas toujours facile.

Face à un pareil drame, les Villes et Communes étaient-elles parées assez pour gérer une telle crise?

Personne n’a pu imaginer un tel scénario. Et je ne suis pas certaine qu’on sera un jour armé pour gérer parfaitement une telle crise. À Limbourg, on avait de bons automatismes, on a pris de bonnes décisions, au bon moment, mais c’est quelque chose de tellement improbable au départ. Une catastrophe, on n’est jamais prêt à l’assumer. On a eu le Covid, puis les inondations… Des crises tellement différentes. Le fait d’avoir pu gérer de telles choses, d’avoir eu des équipes performantes autour de soi, ça aide, mais une commune n’est pas une spécialiste de la gestion de crise. Même en accentuant les formations, on ne le sera jamais. Je prends un exemple: on a dû gérer la crise mais j’aurais aimé qu’on me mette un psychologue à disposition pour me décharger. Pour les bourgmestres et les planificateurs d’urgence, ç’aurait été une bonne chose. Il faut mettre en place de telles choses car c’était compliqué pour les bourgmestres et ça le reste.