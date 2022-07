Un an après les inondations en région verviétoise, quelles causes ont été identifiées?

1. Le climat?

C’est sans grand étonnement que les changements climatiques et le réchauffement de la planète sont pointés du doigt pour expliquer la force des pluies qui ont entre autres ravagé la Belgique et l’Allemagne, en juillet 2021, battant des records historiques.

Les experts sont catégoriques: l’évolution du climat va dans un sens désastreux. Si bien que des épisodes pluvieux comme ceux de juillet dernier se reproduiront sans grande surprise. C’est le changement climatique qui accroît la quantité d’eau qui peut tomber et c’est aussi lui qui intensifie les pluies (NDLR: des informations issues de l’étude d’août 2021 du World weather attribution (WWA), composé d’experts) .

L’urgence climatique ne doit plus être une parole en l’air. Plus que jamais, il est temps d’agir et de conscientiser les jeunes générations à prendre grand soin de la planète.

De même, il est nécessaire de garder un regard attentif et vigilant sur les prévisions météorologiques. C’est d’ailleurs préconisé dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire qui souligne l’importance de renforcer les liens avec les acteurs clés dans le domaine.

2. Le barrage d’Eupen?

Dans la foulée immédiate des inondations, ils sont très nombreux à avoir partagé leur mécontentement quant à la gestion du barrage d’Eupen, troisième réservoir d’eau potable en Belgique. Son fonctionnement a-t-il péché?

Prévenu des pluies qui allaient s’abattre sur la région, le gestionnaire de l’infrastructure, le Service public de Wallonie, a relâché un certain niveau d’eau, pour se donner de la marge. Pas assez? Certains le pensent encore aujourd’hui. Car, rapidement, les 25 millions de mètres cubes d’eau que peut contenir le barrage ont été atteints. Archiplein, le barrage de la Vesdre ne pouvait plus rien contenir, si bien que toute l’eau qui s’est déversée dans le lac n’avait qu’une issue: déborder et se frayer violemment un chemin en dehors de ses balises classiques.

Dans ses conclusions, la commission d’enquête parlementaire sur les inondations ne pouvait donc pas éviter d’émettre plusieurs recommandations liées aux barrages et ouvrages d’art afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Parmi celles-ci, on retiendra: la création d’un "cadre légal pour la gestion et la sécurité des barrages-réservoirs publics et privés situés en Wallonie, ainsi que pour leur contrôle externe" ; l’organisation "dans les meilleurs délais d’un audit externe des barrages-réservoirs" ; "en concertation avec la Société wallonne des eaux (SWDE), rendre la gestion des barrages-réservoirs plus dynamique" ; "revoir la méthode de calcul du volume entrant pour y inclure les facteurs liés à l’environnement (ruissellement, saturation des sols) et aux prévisions" ; ou encore, "en cas de crise, prévoir un mécanisme de permanence opérationnelle pour la gestion des barrages-réservoirs" .

Il est aussi prévu dans les recommandations de former les gestionnaires de barrages à la gestion de risque et de les associer à la planification d’urgence.