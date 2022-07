Un an après les inondations en région verviétoise: «La solidarité s’est construite tout autour de la Vesdre», constate Marie Stassen

Oui mais de manière vraiment très courte, ad interim. Vraiment juste après les inondations, pendant une semaine, le temps que Valérie y voie plus clair aussi au niveau de la situation à Limbourg où c’était très compliqué. J’ai pris en charge certaines missions, on a rassemblé tout le monde, on a provoqué des réunions, avec le gouverneur notamment et la Région, car on s’est directement rendu compte que chaque bourgmestre était un peu seul dans son problème et qu’il n’y avait pas encore de coordination. J’ai donc pris le lead de manière un peu informelle à ce moment-là.

Commencer vos nouvelles fonctions de présidente des bourgmestres de l’arrondissement avec un tel dossier, pendant une telle situation de crise, pas évident?

Ça, c’est sûr. C’est une grande découverte et ça permet de se rapprocher de chaque bourgmestre concerné. J’ai été en contact téléphonique avec chacun d’eux, avec aussi une écoute psychologique car les bourgmestres aussi ont dû prendre sur eux. Ils n’ont pas trop pu vider leur sac durant cette période donc j’ai aussi joué ce rôle.

Et il n’y a rien à faire, une telle crise, ça rassemble. C’est tout l’arrondissement, même si c’est à des degrés divers, qui a été touché. La solidarité s’est construite tout autour de la Vesdre. Ça a clairement créé du lien. La tragédie a renforcé l’utilité d’une telle ASBL.

Ces derniers mois, comment l’ASBL Région de Verviers a-t-elle joué un rôle dans la relève des communes sinistrées?

Au départ, ça a été un rôle de gestion de crise. Les communes moins ou pas touchées ont directement aidé les communes sinistrées. Les plus touchées ont clairement dit que sans les communes voisines, elles n’auraient pas pu y arriver. Le rôle de secours de premier plan, ce sont les communes voisines qui l’ont joué, et de manière très naturelle, sans vouloir prendre le leadership. Durant la première semaine, c’est ce dont je me suis assurée: que chaque commune était soutenue, aidée, de façon égale.

Par la suite, il y a la gestion de tous les soucis que nos collègues ont dû gérer avec la Région wallonne ou le fédéral. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites les premières semaines mais pas toujours suivies des faits. Au niveau de l’ASBL, très souvent, on discutait, on relayait, on vérifiait et on envoyait des courriers aux différents ministres concernés pour avoir plus de poids. On l’a aussi fait avec la Conférence des bourgmestres voisine qui reprend Trooz, Chaudfontaine… Sur certains dossiers, on s’est mis en relation pour relayer au mieux les besoins. On a aussi toutes les réquisitions, tous les soucis administratifs que les communes ont dû gérer en plus. Donc on a formé un vrai groupe pour servir de relais.

Le point inondations, bilan, reconstruction a été à chaque fois à l’ordre du jour de chacune de nos réunions, avec parfois plus ou moins de sujets à aborder.

Un an après le drame, les inondations de juillet 2021 sont-elles encore un sujet important au sein de l’ASBL?

Oui, ça reste une thématique qu’on inscrit à chaque fois dans nos ordres du jour parce qu’entre-temps, on rencontre tel ou tel ministre, on est allé d’une réunion à l’autre. On a aussi rencontré l’Union des villes et communes qui a rendu tout un mémorandum sur la région. Il y a aussi eu une journée d’étude avec des experts et les autorités de la Région wallonne à Gembloux. Ça nous a permis de mettre par écrit tous nos acquis pour voir comment avancer pour améliorer la gestion de crise, la prévention des inondations et l’urbanisation. Donc, tout ce qui est en amont d’une crise car on se rend quand même bien compte que ces phénomènes météorologiques vont se produire de plus en plus souvent. Il faut donc les gérer autrement, avec toutes les difficultés qu’on connaît en urbanisme, avec les plans de secteur. Il y a vraiment eu un suivi qui fait qu’on s’est senti, au final et peut-être pas au début, soutenu par les autorités supérieures.

L’heure est donc toujours au soutien des communes touchées?

Oui, tout à fait. L’ASBL a aussi versé officiellement la somme récoltée sur le compte ouvert au début de la crise. On a récolté près de 132000 € et on a décidé de les reverser aux associations qui ont souvent versé sur le compte et qui ont parfois été moins bien couvertes au niveau des assurances. Chaque commune des catégories 1 et 2 a dû nous donner les noms des associations et la répartition souhaitée. 607 donateurs vont ainsi soutenir 170 associations.

L’ampleur de la tâche pour les communes sinistrées est encore conséquente?

Tout à fait. Dès les premières semaines, on a essayé d’avoir un recul avec la SPI et on avait fait un survol de la zone pour créer un masterplan que finalement la Région wallonne voulait aussi pour la vallée de la Vesdre. Il est en cours et tout un travail est fait sur la vallée. C’est une suite de ce que nous avons lancé même si nous ne menons plus le projet.

Il y a des choses qui sont mises en route même si au niveau de la gestion de crise, on n’a pas encore tiré toutes les leçons. Il y a encore des choses à faire. Mais en termes de prise de conscience de ce qu’on doit faire en amont, il y a quelque chose qui est en train de se passer.