Les hiboux grand-duc ont pris leur envol au château de Franchimont

Dans notre édition du 2 juin, nous vous informions de la présence d’une nichée de hiboux grand-duc au château de Franchimont, une espèce rare et protégée. Les deux petits nés de l’union de ces plus grands rapaces nocturnes de nos contrées, viennent de prendre leur envol. « On ne les voit presque plus », commente le château de Franchimont. Ils visitent les alentours. De temps en temps, ils reviennent. » Une belle nouvelle pour la biodiversité au regard des derniers chiffres qui faisaient état d’une population de seulement une petite centaine de couples en Wallonie. S.RE.