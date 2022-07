Nouvelle enquête publique pour le projet à la Sapinière à Heusy : les riverains se mobilisent

Le premier projet avait reçu deux avis défavorables, de la Commune de Verviers et de la part de Pepinster.Il avait également soulevé une forte mobilisation citoyenne.

Rebelote cette fois-ci, pour la seconde enquête publique.L’ASBL Heusy Grandeur Nature, ainsi que le groupe de quartier Heusy Village, ne veut toujours pas de ce projet. " Il n’apporte quasiment rien de nouveau si ce n’est que l’emballage du dossier semble plus vert ", précise l’ASBL dans un courrier.

Elle a listé une série d’arguments expliquant pourquoi elle refuse ce projet, qu’elle estime " surdimensionné "." Ce projet immobilier est tout d’abord situé en zones forestière et agricole. Il détruirait une zone humide par la modification d’un biotope particulier en bordure forestière, devenu le refuge de batraciens, qui s’était progressivement reconstitué depuis plus de 48 ans. La ‘’végétalisation’’ prévue n’a de sens qu’en milieu urbain et est un camouflage pour justifier son implantation au milieu de la forêt existante.Ce projet, dont l’éventuelle dérogation serait dangereuse pour la jurisprudence, serait une porte ouverte à d’autres projets dans cette zone verte et agricole. "

L’enquête publique se clôturera ce mardi 5 juillet.