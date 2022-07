Le Roi de la Fraise fête ses 20 ans ce week-end

En 20 ans, le Roi de la Fraise s’est diversifié puisqu’il propose désormais plus de 150 produits différents, du sirop au péket, qu’il distribue un peu partout en Belgique. " On vient de terminer le Doudou à Mons par exemple. On couvre de nombreux événements en Wallonie mais on livre aussi toute l’année à des bars dans le Carré, à Charleroi ou encore à Mons. "

Ce week-end, David Roumez a décidé de marquer le coup. Soirées, animations et dégustations, il veut fêter cet anniversaire." Il y a 20 ans, j’organisais la première fête de la fraise. Je me suis dit que c’était l’occasion de la refaire ." Au programme, la Bande à Lolo samedi soir et des animations pendant toute la journée dimanche. Les visiteurs pourront notamment essayer le Beer Bike dans le zoning." Il y a déjà beaucoup d’amis, des clients d’un peu partout et les habitués, qui passeront boire un verre.C’est aussi l’occasion de tous se retrouver ", conclut-il.