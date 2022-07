Vous vous croyez au salon de thé?

Un conseil communal kilométrique dans la cité lainière lundi… À tel point que même les élus s’éclipsaient pour déguster une petite tasse de thé à l’arrière de la salle du conseil.Et la présidente de séance Stéphanie Cortisse de s’exclamer: "Je vois qu’il y en a qui se croient au salon de thé ici"!

Ouhou Muriel, vous êtes là?

C’est une bourgmestre plutôt taiseuse à laquelle le public et les élus ont eu droit ce lundi soir au conseil de Verviers. Sur plus de 5 heures de débat, Muriel Targnion a pris deux fois la parole, une fois pour hausser le ton sur les propos du PTB et une autre pour refuser l’audit de Synergis en interne. Réveillez-vous, Muriel Targnion…

Les gendarmes à Herbiester

Samedi, des lanciers de la jeunesse de Herbiester ont eu un accident de la route. On laissera les détails de celui-ci de côté. Mais certains d’entre eux, blessés, ont quand même tenu (ou du moins pu tenir) leur rang dans le cortège.Toutefois en ne tournoyant pas l’épée et avec un sourire pour le moins crispé voir absent. Il faut dire que les faire accompagner, tout le cortège durant, par la musique des… gendarmes à Saint-Tropez, ce fut assez cocasse et une double peine au vu du contexte!

Clair comme de l’eau de roche

S’il est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours, c’est bien celle du panneau réservé aux travaux ci-dessous. Alors si vous ne vous situez pas, il s’agit de travaux sur le pont de l’Europe à Pepinster. Il faut avouer que si vous descendez de Banneux et que vous voyez ce panneau, on peut difficilement faire plus compliqué à comprendre en roulant. Surtout si on ne vient pas de la région et que l’on ne connaît pas les numérotations des nationales à Pepinster. Heureusement, tout cela n’était que pour une nuit.