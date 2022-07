Avis négatif pour la voirie du projet Scheen, rue Grande Bruyère

Depuis 2016, le projet immobilier de la ZACC des Bruyères fait parler de lui à Welkenraedt. La société malmédienne Scheen Immo prévoit la construction de 200 à 220 logements sur douze hectares compris entre les rues Grande Bruyère et du Hangar. Si la Commune avait rendu un avis favorable au Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) en décembre 2020, le conseil a validé ce jeudi soir un refus, comme le conseillaient les services communaux, pour la création de voiries et le déclassement de chemins. Interruptions de trottoirs ou de cheminements, priorité confuse dans le carrefour du millénaire,… et surtout manque de place de parkings: le tracé des voiries pose question pour la Commune. "Il y a pas mal de choses à revoir et il faut surtout multiplier le nombre de places de parking. C’est toujours problématique", glisse le bourgmestre, Jean-Luc Nix. Le conseiller ÉCOLO Luc Hardy a salué ce positionnement. "Le Collège prend la bonne décision. Le projet tel qu’il est présenté aujourd’hui est inadapté. On voit bien la volonté de maximiser les habitations aux dépens des voiries. Cela ne veut pas dire qu’il faut le refuser dans son entièreté, mais ce serait peut-être intéressant de repartir d’une feuille blanche, que le Collège donne des indications au promoteur" , a avancé celui qui fait également partie du comité de riverains qui milite depuis le début contre ce projet, son aspect surdimensionné et son analyse des sols insuffisante. Le Comité de quartier appelle ainsi à ce que les riverains soient associés dans une réflexion plus globale pour le quartier. Il a d’ores et déjà envoyé ses remarques à la Région wallonne concernant le projet d’assainissement des sols de la zone, approuvé par le SPW et "attend avec la plus grande vigilance les prochaines étapes". C’est la Région qui a désormais la main sur la décision finale.