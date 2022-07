Le Conseil d’État casse le permis du projet Colson

Le Conseil d’État avait déjà suspendu le permis octroyé par la Ville de Verviers pour le projet Colson, soit la construction de 11 appartements sur 4 niveaux, avenue Victor Nicolaï à Heusy.Il vient maintenant de confirmer sa décision en cassant l’octroi de ce permis.En cause notamment, le non-respect des conclusions de l’étude sur les Villas remarquables.L’ASBL Heusy Grandeur Nature, qui a introduit ce recours, tenait à défendre ce patrimoine historique et estimait que le projet portait " atteinte à la préservation visuelle de la Villa Colson, à l’esthétique et au bon aménagement urbanistique du quartier ." La Ville de Verviers a pris acte de la décision du Conseil d’État. "C ’est la confirmation que faire des écarts aux différents règlements mis en place par la Commune donne les moyens aux opposants de casser les permis , note Maxime Degey, échevin de l’Urbanisme. Quand la Commune impose ses propres règles, elle ne peut pas les transgresser.Il peut y avoir des dérogations mais ça ne doit pas devenir une règle. La pratique doit changer et c’est ce que j’essaye de faire depuis six mois. "